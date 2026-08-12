Οι αγώνες ΑΕΚ – ΟΦΗ και Παρί Σεν Ζερμέν – Άστον Βίλα ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (12/8).

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελλούχος ΟΦΗ θα αναμετρηθούν στις 20:00 στο Παγκρήτιο για το Super Cup και δύο ώρες μετά, στις 22:00, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν θα κοντραριστεί με την Άστον Βίλα για το ευρωπαϊκό Super Cup.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

12:40 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Δισκοβολία Προκριματικός Αναγνωστοπούλου Στίβος

13:40 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – 200 μ.Προκριματικός Εμμανουηλίδου, Σπανουδάκη, Τσουκαλά Στίβος

14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα -Δισκοβολία Προκριματικός Αναγνωστοπούλου Στίβος

18:30 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος Elabet – Ολυμπιακός Β Φιλικός Αγώνας 2026

20:00 ΣΚΑΪ ΑΕΚ – ΟΦΗ Superbet Super Cup

21:00 COSMOTE SPORT 2 HD Πανιώνιος – Καλαμάτα Φιλικός Αγώνας

22:00 Novasports Prime Νάπολι – Άρης Φιλικός Αγώνας

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD – ΜΕGA Παρί Σεν Ζερμέν – Άστον Βίλα UEFA Super Cup 2026

22:40 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Τριπλούν Προκριματικός Ανδρικόπουλος, Πανταζής, Τσιάμης Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα