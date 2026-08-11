Μια απρόσμενη και αρκετά χαλαρή στιγμή καταγράφηκε σε ζωντανή σύνδεση του ΣΚΑΪ από το λιμάνι του Πειραιά.

Ο δημοσιογράφος, Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος, βρισκόταν στο σημείο προκειμένου να μεταφέρει την εικόνα από την αυξημένη κίνηση των ταξιδιωτών που αναχωρούσαν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, συνάντησε δύο νεαρές κοπέλες που περίμεναν να ταξιδέψουν με προορισμό τη Νάξο και άρχισε να συνομιλεί μαζί τους για το ταξίδι τους. Η συζήτηση, ωστόσο, πήρε πιο προσωπική και χιουμοριστική τροπή, όταν ο δημοσιογράφος πλησίασε μία από τις δύο και θέλησε να ανταλλάξει μαζί της στοιχεία από τα social media.

«Μισό λεπτάκι να κάνουμε τη δουλίτσα μας», ακούστηκε να λέει on air, προκαλώντας τα γέλια από τους παρουσιαστές στο στούντιο.

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