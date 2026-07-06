Σταδιακή άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες στη χώρα, με θερμότερες αέριες μάζες να επηρεάζουν σταδιακά αρκετές περιοχές. Η Αττική, μάλιστα, θα βρεθεί ανάμεσα στα γεωγραφικά διαμερίσματα που θα αισθανθούν πιο έντονα αυτή τη μεταβολή, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.



Ωστόσο, ο γνωστός μετεωρολόγος σπεύδει να βάλει ένα οριστικό «φρένο» στις υπερβολές που αναπαράγονται, ξεκαθαρίζοντας σε ανάρτησή του ότι δεν υπάρχουν επιστημονικές ενδείξεις για κάποιο ακραίο κύμα καύσωνα το επόμενο διάστημα. Η πιο αισθητή άνοδος του υδραργύρου τοποθετείται χρονικά μετά τα μέσα Ιουλίου, όταν οι θερμές μάζες θα επεκταθούν.



Ο κ. Κολυδάς άσκησε δριμεία κριτική στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι προβλέψεις στο διαδίκτυο, τονίζοντας ότι απαιτείται μεγάλη προσοχή στην ερμηνεία των μοντέλων. Όπως εξήγησε, συχνά δημοσιοποιούνται εσκεμμένα τα πιο ακραία σενάρια των προγνωστικών εργαλείων για λόγους εντυπωσιασμού, τα οποία όμως δεν αποτελούν την πιθανότερη εξέλιξη.



Για τον λόγο αυτό, καλεί τους πολίτες να εμπιστεύονται μόνο τις επίσημες προγνώσεις και να αγνοούν τις μεμονωμένες, τρομοκρατικές εκτιμήσεις.

Η ανάρτηση Κολυδά:

Οι ensemble προγνώσεις μάς δείχνουν ότι μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου αυξάνεται αισθητά η πιθανότητα θερμότερης αέριας μάζας πάνω από την Ελλάδα και ειδικότερα πάνω από την Αθήνα.

Τόσο το GEFS όσο και το ECMWF ENS συγκλίνουν προς μια θερμή τάση μετά τις 14-15 Ιουλίου, χωρίς όμως να δίνουν την ίδια ένταση στο σήμα. Το GEFS εμφανίζεται γενικά θερμότερο, με μεγαλύτερες πιθανότητες για υπέρβαση των 22°C και 24°C στα 850 hPa, ενώ το ECMWF ENS είναι πιο συγκρατημένο.

Παράλληλα, τα πιο ακραία σενάρια παραμένουν προς το παρόν μειοψηφικά, κάτι που σημαίνει ότι μπορούμε να μιλάμε με μεγαλύτερη ασφάλεια για αυξημένη πιθανότητα θερμής περιόδου και όχι ακόμη για βέβαιο ακραίο επεισόδιο.

Γράψαμε αυτή την ανάλυση γιατί διαπιστώσαμε ότι στο διαδίκτυο συχνά προβάλλεται μόνο η πιο εντυπωσιακή γραμμή ενός ensemble. Στόχος μας ήταν να δείξουμε πώς διαβάζονται σωστά οι ensemble προγνώσεις: με όρους πιθανοτήτων, σύγκλισης και αβεβαιότητας.