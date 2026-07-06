Η αντίδραση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ήταν άμεση μετά τις τιμωρίες που ανακοίνωσε η Αθλητική Δικαστής του ΕΣΑΚΕ, για όσα συνέβησαν στον 5ο τελικό με τον Παναθηναϊκό.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, που τιμωρήθηκε με -2 από το νέο πρωτάθλημα και πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ, αποφάσισε να προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ τόσο για την ποινή αφαίρεσης βαθμών, όσο και για την ποινή 7 αγωνιστικών που τιμωρήθηκε ο Ταϊρίκ Τζόουνς.

Στην ετυμηγορία της απόφασης που ανακοίνωσε η Αθλητική Δικαστής αναφέρεται ότι η ομάδα έχει αντικειμενική ευθύνη και εκεί θα «πατήσει» ο Ολυμπιακός για τις επόμενες κινήσεις του, με στόχο να ζητήσει να μην ισχύσει η αφαίρεση των βαθμών που του επιβλήθηκε.

Για τον Ταϊρίκ Τζόουνς, οι «ερυθρόλευκοι» θα υποστηρίξουν ότι ο Αμερικανός σέντερ απωθεί τον αντίπαλο και δεν τον πιάνει από τον λαιμό, όπως κατηγορείται.