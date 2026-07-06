Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Νότια Ευρώπη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες σε πολλαπλά μέτωπα πυρκαγιών. Στη Γαλλία, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιστράτευσε ήδη τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ στην Ισπανία ο υδράργυρος άγγιξε τους 43 βαθμούς Κελσίου στην Ανδαλουσία, απειλώντας ακόμα και το διάσημο φεστιβάλ Σαν Φερμίν στην Παμπλόνα. Την ίδια ώρα, εφιαλτική είναι η κατάσταση και στην Πορτογαλία, όπου μια βιβλική καταστροφή στη Βουζέλα έχει κάνει ήδη στάχτη πάνω από 130.000 στρέμματα δάσους.



Στη Γαλλία, μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο το βράδυ στο νότιο τμήμα της χώρας έχει ήδη κάψει 460.000 στρέμματα και έχει οδηγήσει στην απομάκρυνση 10.000 ανθρώπων, ενώ διατάραξε και τον ποδηλατικό Γύρο της Γαλλίας, σύμφωνα με τις αρχές.



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πως έστειλε τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα οποία «θα φθάσουν σήμερα από την Κύπρο και τη Σουηδία για να ενισχύσουν τους Γάλλους πυροσβέστες γύρω από το Περπινιάν», διευκρίνισε στο Χ η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Επί τόπου, ο νομάρχης των Ανατολικών Πυρηναίων, που συνορεύουν με την Ισπανία, δήλωσε σήμερα πως «προτεραιότητα της ημέρας είναι προφανώς να ξεκινήσουμε εκ νέου αυτήν τη σφοδρή μάχη για να περιορίσουμε την εξάπλωση της φωτιάς…».



Επτακόσιοι πυροσβέστες επιχειρούν για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, παρά τις δυσχερείς μετεωρολογικές συνθήκες, ένας συνδυασμός ισχυρών ανέμων, ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών.

Πέντε άνθρωποι, εκ των οποίων δύο πυροσβέστες, έχουν τραυματιστεί σε αυτήν τη φωτιά, η οποία έχει επεκταθεί στην άνυδρη και δυσπρόσιτη οροσειρά Ασπρές. Πενήντα κτίρια υπέστησαν ζημιές από τις φλόγες, διευκρίνισε ο νομάρχης.

Οι συμμετέχοντες στον Tour de France ξεκίνησαν τον 3ο γύρο, σήμερα στο Γκρανολιές (Ισπανία), με κατεύθυνση τη Γαλλία, όπου ο τελικός θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία κοινού εξαιτίας της φωτιάς στα Ανατολικά Πυρηναία.



Οι γαλλικές πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν επίσης κινητοποιηθεί σε και άλλα πύρινα μέτωπα στη νότια Γαλλία. Τα Ανατολικά Πυρηναία παραμένουν, όπως 15 άλλοι νομοί της χώρας σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, με θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να φθάσουν κατά τόπου τους 40 βαθμούς Κελσίου.



Αυτό το τρίτο επεισόδιο καύσωνα σε λιγότερο από δύο μήνες, μιας σπάνιας έντασης, ευνοεί τις πυρκαγιές. Η Météo-France προειδοποιεί για έναν «κίνδυνο επίμονων πυρκαγιών», με τον υδράργυρο να προβλέπεται πως θα παραμείνει στα ύψη έως το τέλος της εβδομάδας.

Στην Ισπανία, το κύμα ζέστης που πλήττει κυρίως το νότιο και βόρειο τμήμα αναμένεται να διαρκέσει «τουλάχιστον έως την Τετάρτη», ανακοίνωσε σήμερα η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet).

43 βαθμοί Κελσίου

Στην Ισπανία, οι θερμοκρασίες έφθασαν κατά τόπους τους 43 βαθμούς Κελσίου χθες στην Ανδαλουσία (νότια) και την Εστρεμαδούρα (νοτιοδυτικά), ενώ στην Παμπλόνα, όπου ξεκινούν οι άκρως δημοφιλείς εκδηλώσεις του φεστιβάλ Σαν Φερμίν, ο υδράργυρος αναμένεται να φθάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου σήμερα.



Ο εκπρόσωπος Τύπου της Aemet, Ρούμπεν ντελ Κάμπο, χαρακτήρισε «πολύ υψηλό» τον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω κυρίως μιας «έντονης ζέστης που θα συνεχιστεί πρακτικά όλη την εβδομάδα».

Στην Καταλονία (βορειοανατολικά), μια δασική πυρκαγιά κοντά στη Ζιρόνα παραμένει υπό στενή επιτήρηση από τους πυροσβέστες, αφού ο καπνός άρχισε την Παρασκευή να απειλεί τις τουριστικές παραλίες της Κόστα Μπράβα και έφθασε έως το νησί της Μαγιόρκα, σε απόσταση άνω των 250 χλμ.

Κατά τη διάρκεια της Κυριακής προς Δευτέρα, οι πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν εντός μιας περιμέτρου άνω των 40 χιλιομέτρων για να ελέγξουν πιθανές αναζωπυρώσεις.

Την ίδια ώρα, στη γειτονική Πορτογαλία, μια τεράστια δασική πυρκαγιά κατέστρεψε τουλάχιστον 130.000 στρέμματα βλάστησης στη Βουζέλα (βόρεια), σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών. Σήμερα το πρωί, η φωτιά «ήταν υπό έλεγχο χωρίς κίνδυνο εξάπλωσης», ανέφερε στον ιστότοπό της η πορτογαλική υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.



Σήμερα, ένα μεγάλο τμήμα της πορτογαλικής επικράτειας συνεχίζει να παρουσιάζει αυξημένο ή πολύ αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς με τέσσερις περιφέρειες στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της χώρας να παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.