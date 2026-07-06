Πρωτοφανή συζήτηση για τα όρια μεταξύ πολιτικής εξουσίας και ποδοσφαίρου προκαλεί η υπόθεση του Φόλαριν Μπαλογκάν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε ότι επικοινώνησε προσωπικά με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ζητώντας να επανεξεταστεί η τιμωρία του Αμερικανού επιθετικού.

Ο Μπαλογκάν είχε αποβληθεί μετά από παρέμβαση του VAR στη νίκη των ΗΠΑ με 2-0 επί της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η απευθείας κόκκινη κάρτα συνοδευόταν κανονικά από αυτόματο αποκλεισμό μίας αγωνιστικής, κάτι που θα τον άφηνε εκτός του κρίσιμου αγώνα με το Βέλγιο για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Η FIFA δεν ακύρωσε την κόκκινη κάρτα. Αντίθετα, αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους, επιτρέποντας στον πρώτο σκόρερ των ΗΠΑ στη διοργάνωση να αγωνιστεί απέναντι στους Βέλγους.

Η κινητοποίηση μέσα στον Λευκό Οίκο

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η κινητοποίηση της αμερικανικής κυβέρνησης άρχισε σχεδόν αμέσως μετά τον αγώνα στη Σάντα Κλάρα. Η ιστορική πρόκριση των ΗΠΑ επισκιάστηκε στον Λευκό Οίκο από την αποβολή του Μπαλογκάν και τον κίνδυνο να απουσιάσει από την αναμέτρηση με το Βέλγιο.

Κεντρικό ρόλο στις παρασκηνιακές επαφές φέρονται να διαδραμάτισαν ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και ο Άντριου Τζουλιάνι, εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου για το Μουντιάλ. Οι δύο αξιωματούχοι οργάνωσαν επικοινωνίες με τον Τραμπ και άρχισαν να αναζητούν νομικούς που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μια προσπάθεια αμφισβήτησης της τιμωρίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να ζήτησε από τους συνεργάτες του να βρουν τρόπο ώστε η υπόθεση να επανεξεταστεί. Στη συνέχεια επικοινώνησε με τον Ινφαντίνο, με τον οποίο διατηρεί στενή δημόσια σχέση, και του μετέφερε την άποψη ότι η αποβολή ήταν άδικη.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε την παρέμβαση

Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA να εξετάσει εκ νέου την υπόθεση. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι δεν άσκησε πίεση ούτε υπέδειξε στον Ινφαντίνο ποια απόφαση έπρεπε να λάβει.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την τελική απόφαση της FIFA «εξαιρετική», υποστηρίζοντας ότι ο Μπαλογκάν δεν είχε κάνει κάτι που να δικαιολογεί την απουσία του από έναν τόσο σημαντικό αγώνα. Ο επιθετικός είχε ήδη πετύχει τρία γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο πριν από την αποβολή του.

Το γεγονός, πάντως, ότι η αλλαγή της ποινής ακολούθησε το τηλεφώνημα του προέδρου των ΗΠΑ στον επικεφαλής της FIFA προκάλεσε ερωτήματα για την ανεξαρτησία της πειθαρχικής διαδικασίας και για το κατά πόσο εφαρμόστηκαν οι ίδιοι κανόνες που ίσχυσαν για άλλους αποβληθέντες ποδοσφαιριστές.

Η UEFA επιτέθηκε στη FIFA

Η σκληρή ανακοίνωση δεν εκδόθηκε από τη FIFA κατά της UEFA, αλλά από την UEFA κατά της FIFA. Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία υποστήριξε ότι η αναστολή της αυτόματης ποινής «ξεπέρασε μια κόκκινη γραμμή» και χαρακτήρισε την απόφαση πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη.

Σύμφωνα με την UEFA, ο ελάχιστος αποκλεισμός μίας αγωνιστικής μετά από απευθείας κόκκινη κάρτα δεν αποτελεί προαιρετική κύρωση. Τόνισε επίσης ότι η δημιουργία εξαίρεσης κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης θέτει ζήτημα ίσης μεταχείρισης, καθώς άλλοι παίκτες εξέτισαν κανονικά τις ποινές τους.

Η ανακοίνωση προειδοποίησε ότι, όταν η εφαρμογή των κανονισμών δεν είναι προβλέψιμη και σταθερή, τίθεται σε αμφισβήτηση τόσο η ακεραιότητα του παιχνιδιού όσο και η αξιοπιστία της διοργάνωσης.

Το Βέλγιο αμφισβήτησε την απόφαση

Η βελγική ομοσπονδία ποδοσφαίρου δήλωσε αιφνιδιασμένη από την εξέλιξη και αμφισβήτησε επίσημα το δικαίωμα συμμετοχής του Μπαλογκάν. Όπως ανέφερε, δεν είχε λάβει από τη FIFA ούτε αναλυτική απόφαση ούτε επαρκή εξήγηση για τον τρόπο με τον οποίο ανεστάλη η αυτόματη τιμωρία.

Η RBFA ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να εξετάζει κάθε διαθέσιμη επιλογή, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του αγώνα, επικαλούμενη την ανάγκη προστασίας της ισονομίας, της διαφάνειας και της ακεραιότητας του ποδοσφαίρου.

Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις και από προπονητές και παράγοντες άλλων χωρών. Ο Τόμας Τούχελ διερωτήθηκε ποιος μπορεί πλέον να ανατρέπει αντίστοιχες αποφάσεις και με ποια κριτήρια, ενώ ο πρώην πρόεδρος της FIFA Σεπ Μπλάτερ υποστήριξε ότι οι κόκκινες κάρτες πρέπει να κρίνονται από κανόνες και ανεξάρτητα όργανα, όχι από πολιτικά τηλεφωνήματα.

Μια απόφαση με βαρύ πολιτικό αποτύπωμα

Αγωνιστικά, η επιστροφή του Μπαλογκάν αποτελεί σημαντική ενίσχυση για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολιτικά και θεσμικά, όμως, η υπόθεση δημιουργεί ένα προηγούμενο που ενδέχεται να ακολουθεί τη FIFA σε ολόκληρη τη διοργάνωση.

Το βασικό ερώτημα δεν περιορίζεται πλέον στο κατά πόσο ήταν σωστή ή λανθασμένη η αποβολή. Αφορά το αν ένας αρχηγός κράτους μπορεί να παρεμβαίνει απευθείας στον επικεφαλής της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και, λίγες ημέρες αργότερα, να βλέπει την ποινή ενός παίκτη της εθνικής του ομάδας να αναστέλλεται.

Η FIFA υποστηρίζει διαχρονικά την ανεξαρτησία του ποδοσφαίρου από τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Στην περίπτωση Μπαλογκάν, όμως, δεν έδωσε δημόσια αναλυτικές απαντήσεις για την επιρροή της επικοινωνίας Τραμπ–Ινφαντίνο, με αποτέλεσμα η συζήτηση για τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της να επισκιάσει ακόμη και τον αγώνα των ΗΠΑ με το Βέλγιο.