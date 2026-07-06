Η απόφαση της FIFA να άρει την τιμωρία του Μπαλογκάν μετά την κόκκινη κάρτα που είχε δεχθεί προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Βέλγιο, οδηγώντας τη Βελγική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (RBFA) σε επίσημη προσφυγή.

Σε ανακοίνωσή της, η RBFA εξέφρασε την έντονη ενόχλησή της για την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για αιφνιδιαστική και αμφιλεγόμενη απόφαση. «Είμαστε έκπληκτοι από τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη αυτή η απόφαση», αναφέρεται χαρακτηριστικά, ενώ η ομοσπονδία τονίζει ότι εξετάζει «κάθε διαθέσιμη νομική δυνατότητα».

Το βασικό σημείο διαφωνίας αφορά την επίκληση του άρθρου 27 του πειθαρχικού κανονισμού της FIFA, το οποίο επιτρέπει την αναστολή εκτέλεσης ποινής υπό προϋποθέσεις. Για το Βέλγιο, η εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου θεωρείται προβληματική και αντίθετη με τη λογική των αυτόματων τιμωριών σε περιπτώσεις απευθείας κόκκινης κάρτας.

Ο προπονητής του Βελγίου, Ρούντι Γκαρσιά, σχολίασε δηκτικά την απόφαση, αφήνοντας αιχμές για τη διαδικασία: «Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Μοιάζει περισσότερο με εξαίρεση παρά με κανονισμό».

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η FIFA επέτρεψε τη συμμετοχή του Μπαλογκάν στον αγώνα με το Βέλγιο, μετά από εξέταση της υπόθεσης σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα. Η απόφαση ελήφθη λίγο πριν την κρίσιμη αναμέτρηση των δύο ομάδων, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω τη δυσαρέσκεια της βελγικής πλευράς.

Η υπόθεση έχει αποκτήσει και πολιτικές προεκτάσεις, καθώς αναφορές κάνουν λόγο για παρέμβαση από τον Ντόναλντ Τραμπ προς τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, προκειμένου να επιτραπεί η συμμετοχή του Αμερικανού επιθετικού.

Ο προπονητής των ΗΠΑ, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, υπερασπίστηκε την απόφαση, δηλώνοντας ότι «η συντριπτική πλειονότητα θεωρεί πως είναι δίκαιη εξέλιξη».

Το ζήτημα πλέον βρίσκεται ενώπιον της επιτροπής εφέσεων της FIFA, ενώ η αναμέτρηση ΗΠΑ–Βελγίου αναμένεται να διεξαχθεί υπό ιδιαίτερη ένταση και αυξημένο ενδιαφέρον.