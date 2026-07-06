Έντονο προβληματισμό και πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της FIFA να αναστείλει την ποινή του Φολαρίν Μπάλογκαν, επιτρέποντας στον επιθετικό των ΗΠΑ να αγωνιστεί κανονικά στον αγώνα με το Βέλγιο για τη φάση των «16» του Μουντιάλ.

Ο διεθνής φορ είχε αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Βοσνία, μετά από επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Ταρίκ Μουχαρέμοβιτς. Με βάση τους κανονισμούς της διοργάνωσης, η αποβολή αυτή συνεπαγόταν αυτόματα αποκλεισμό μίας αγωνιστικής.

Παρ’ όλα αυτά, η FIFA ανακοίνωσε ότι η συγκεκριμένη ποινή τίθεται σε αναστολή για διάστημα ενός έτους. Αυτό σημαίνει πως ο Μπάλογκαν είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με το Βέλγιο, ωστόσο αν μέσα στους επόμενους 12 μήνες υποπέσει σε ανάλογο πειθαρχικό παράπτωμα, η τιμωρία θα ενεργοποιηθεί επιπλέον οποιασδήποτε νέας ποινής του επιβληθεί.

Η εξέλιξη προκάλεσε δυσαρέσκεια στις αποστολές των ομάδων που συμμετέχουν στη διοργάνωση και ιδιαίτερα στο στρατόπεδο του Βελγίου. Όπως επισημαίνει το The Athletic, οι ισχύοντες κανονισμοί δεν προβλέπουν δυνατότητα έφεσης για απευθείας κόκκινη κάρτα ή για την αυτόματη τιμωρία που τη συνοδεύει.

Η FIFA φέρεται να βασίστηκε στο άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα, το οποίο δίνει στα αρμόδια δικαστικά όργανα τη δυνατότητα να αναστέλλουν, είτε συνολικά είτε μερικώς, την εφαρμογή μιας πειθαρχικής κύρωσης.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που η Παγκόσμια Ομοσπονδία βρίσκεται στο στόχαστρο για αποφάσεις που, σύμφωνα με τους επικριτές της, ευνοούν μεγάλες ποδοσφαιρικές προσωπικότητες ή συγκεκριμένες εθνικές ομάδες. Ανάλογη συζήτηση είχε ανοίξει και στην περίπτωση του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αγωνίστηκε από την πρεμιέρα του φετινού Μουντιάλ, παρότι υπήρχαν αναφορές πως, βάσει των κανονισμών, θα έπρεπε να εκτίσει τιμωρία δύο αγωνιστικών από προηγούμενη αποβολή.

Παρέμβαση Τραμπ

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της FIFA, οι New York Times αποκάλυψαν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ζητώντας να επανεξεταστεί η αποβολή του Μπάλογκαν.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι, αμέσως μετά την κόκκινη κάρτα, κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, ανάμεσά τους ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ και ο επικεφαλής της ειδικής ομάδας του Λευκού Οίκου για το Μουντιάλ, Άντριου Τζουλιάνι, ανέθεσαν σε νομικούς να συνδράμουν την αμερικανική ομοσπονδία, παρά το γεγονός ότι οι κανονισμοί της FIFA δεν επιτρέπουν την άσκηση έφεσης σε τέτοιες περιπτώσεις.

Ο ίδιος ο Τραμπ χαιρέτισε δημόσια την απόφαση μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Ευχαριστώ τη FIFA που έκανε το σωστό και διόρθωσε μια τεράστια αδικία!»

Την ίδια στιγμή, η Βελγική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εξέφρασε την έκπληξή της για την εξέλιξη, τονίζοντας ότι εξετάζει κάθε διαθέσιμη νομική επιλογή, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα όλων των ομάδων και οι βασικές αρχές του ευ αγωνίζεσθαι.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η υπουργός Αθλητισμού της Βαλλονίας, Ζακλίν Γκαλάν, η οποία δήλωσε πως «η πραγματική δύναμη βρίσκεται στη νίκη με σεβασμό στους κανόνες» και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το Βέλγιο θα το αποδείξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν και η αντίδραση του Σοσιαλιστικού Κόμματος της βελγικής αντιπολίτευσης, το οποίο εξαπέλυσε επίθεση κατά της FIFA, υποστηρίζοντας ότι όταν οι κανονισμοί προσαρμόζονται υπό πολιτικές πιέσεις, το Παγκόσμιο Κύπελλο χάνει την αξιοπιστία του.