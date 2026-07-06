Για περισσότερα από 20 χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λιονέλ Μέσι αποτέλεσαν τα δύο πρόσωπα που κυριάρχησαν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Για τον Πορτογάλο αστέρα, όμως, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 έκλεισε έναν μεγάλο κύκλο, καθώς αποτέλεσε την τελευταία του συμμετοχή στη σπουδαιότερη ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Η αναμέτρηση απέναντι στην Ισπανία, που συνοδεύτηκε από τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας, ήταν και η τελευταία εμφάνιση του Ρονάλντο σε τελική φάση Μουντιάλ. Έπειτα από έξι παρουσίες στη διοργάνωση, ολοκληρώθηκε μια διαδρομή που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του θεσμού.

Ένα ταξίδι που ξεκίνησε το 2006

Η πρώτη συμμετοχή του Κριστιάνο Ρονάλντο σε Παγκόσμιο Κύπελλο καταγράφηκε το 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας. Τότε, η Πορτογαλία έφτασε μέχρι την τέταρτη θέση, με τον νεαρό τότε αρχηγό να κάνει τα πρώτα του βήματα στη διοργάνωση που έμελλε να σημαδέψει την καριέρα του.

Στη συνέχεια ακολούθησαν τα Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής το 2010 και της Βραζιλίας το 2014, όπου η πορεία της εθνικής ομάδας δεν ήταν η ανάλογη των προσδοκιών. Στις δύο αυτές διοργανώσεις αγωνίστηκε σε επτά συνολικά παιχνίδια, σημειώνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας ισάριθμες ασίστ.

Τα ρεκόρ και το συγκινητικό φινάλε

Στη Ρωσία το 2018 πραγματοποίησε τέσσερις συμμετοχές, βρίσκοντας δίχτυα σε κάθε μία από αυτές. Στο Κατάρ το 2022 έπαιξε σε πέντε αγώνες και σημείωσε ένα γκολ, ενώ στο τελευταίο του Μουντιάλ, το 2026, ολοκλήρωσε την παρουσία του με πέντε συμμετοχές και τρία τέρματα.

Συνολικά, ο 41χρονος αποχαιρετά τα Παγκόσμια Κύπελλα έχοντας αγωνιστεί σε 28 αναμετρήσεις, με απολογισμό 11 γκολ και δύο ασίστ, γράφοντας το όνομά του ανάμεσα στους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που πέρασαν ποτέ από τη διοργάνωση.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Ρονάλντο γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες, ανεξαρτήτως υποστήριξης προς την Πορτογαλία ή την Ισπανία. Μη μπορώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με δάκρυα στα μάτια, σε μια εικόνα που αποτύπωσε το τέλος μιας σπουδαίας εποχής στα Παγκόσμια Κύπελλα και έφερε ακόμη πιο κοντά το φινάλε μιας από τις μεγαλύτερες καριέρες στην ιστορία του ποδοσφαίρου.