Με ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση, η UEFA καταδίκασε την απόφαση της FIFA να άρει την ποινή του Φολαρέν Μπαλογκάν, επιτρέποντας στον επιθετικό των ΗΠΑ να αγωνιστεί απέναντι στο Βέλγιο, παρά την αποβολή του στον προηγούμενο γύρο.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία, υπό την ηγεσία του Αλεξάντερ Τσέφεριν, έκανε λόγο για «παραβίαση θεμελιωδών αρχών του ποδοσφαίρου», υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη απόφαση ξεπερνά τα όρια της κανονιστικής ερμηνείας και πλήττει τη νομιμότητα της διοργάνωσης.

«Η απόφαση της FIFA να αναστείλει για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους την εφαρμογή της αυτόματης ποινής αποκλεισμού μετά από κόκκινη κάρτα αποτελεί υπέρβαση ορίου», αναφέρει χαρακτηριστικά η UEFA, υιοθετώντας πλήρως τη θέση της βελγικής πλευράς.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι οι κανόνες του παιχνιδιού αποτελούν τη βάση της δίκαιης και διαφανούς διεξαγωγής των διοργανώσεων, επισημαίνοντας πως η αυτόματη τιμωρία σε περίπτωση απευθείας αποβολής δεν μπορεί να θεωρείται προαιρετική.

«Το ποδόσφαιρο, όπως κάθε άθλημα, στηρίζεται σε κανόνες που εξασφαλίζουν ισονομία και διαφάνεια», σημειώνει η UEFA, προσθέτοντας ότι σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει περιθώριο ερμηνείας ή εξαίρεσης.

Παράλληλα, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία προειδοποιεί ότι τέτοιες αποφάσεις δημιουργούν επικίνδυνο προηγούμενο εντός της ίδιας διοργάνωσης, καθώς ανοίγουν τον δρόμο για διαφορετική μεταχείριση παρόμοιων περιπτώσεων.

«Όταν η βεβαιότητα των κανονισμών δεν διασφαλίζεται από τους θεματοφύλακές τους, τίθεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα του παιχνιδιού», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοπιστία της διοργάνωσης πλήττεται άμεσα.

Η υπόθεση Μπαλογκάν έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με το Βέλγιο να έχει ήδη καταθέσει επίσημη ένσταση, ενώ η συζήτηση γύρω από την απόφαση της FIFA συνεχίζει να εντείνεται ενόψει του κρίσιμου αγώνα με τις ΗΠΑ.