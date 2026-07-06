Ουσιαστικό βήμα για την ανάπτυξη του ελληνικού σιδηροδρόμου σηματοδοτεί η άφιξη δύο συρμών Intercity, Blues IC, που έρχονται στην Ελλάδα, για να ενισχύσουν τον στόλο της Hellenic Train, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Μεταφορών.

Την Κυριακή 5 Ιουλίου έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο πρώτος συρμός μέσω του διεθνούς βαλκανικού σιδηροδρομικού διαδρόμου, διασχίζοντας τη Σλοβενία, τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία ενώ η μεταφορά και του δεύτερου συρμού έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί εντός του Ιουλίου.

Οι δύο συρμοί Blues IC, τύπου Diesel-Electric Multiple Unit (DEMU), κατασκευάστηκαν από τη Hitachi Rail και διατίθενται από τον όμιλο FS, θυγατρική του οποίου είναι η Hellenic Train. Πρόκειται για υβριδικούς συρμούς νέας γενιάς, αποτελούμενους από τέσσερα μονώροφα βαγόνια, σχεδιασμένους ώστε να συνδυάζουν επιχειρησιακή αποδοτικότητα, μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και αναβαθμισμένη εμπειρία μετακίνησης για τους επιβάτες. Οι συρμοί έχουν μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 160 km/h και είναι εξοπλισμένοι με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS), καθώς και με σύστημα ραδιοεπικοινωνίας VHF.

«Η ένταξη των Blues IC στον στόλο της Hellenic Train αναμένεται να ενισχύσει τις υπηρεσίες στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα της χώρας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, συμβάλλοντας στη βελτίωση της αξιοπιστίας, της ποιότητας και της άνεσης των μετακινήσεων» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Τα τρένα θα τεθούν σε λειτουργία μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων δοκιμών και την πιστοποίησή τους από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.

Η άφιξη των δύο συρμών αποτελεί το πρώτο άμεσο και ορατό αποτέλεσμα του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ferrovie dello Stato, μητρικής εταιρείας της Hellenic Train, που υπεγράφη τον Μάιο του 2025, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ιταλίδας ομολόγου του Τζόρτζια Μελόνι, όπου κατεγράφη η πρόθεση για νέες επενδύσεις σε τρένα με αποκλειστική δαπάνη της ιταλικής πλευράς. Η προμήθεια των δύο συρμών Blues IC αποτελεί μια επιπλέον προσπάθεια του Ομίλου FS για την υποστήριξη της ανανέωσης του ελληνικού σιδηροδρομικού στόλου, που υπερβαίνει την προηγούμενη δέσμευσή του για την προμήθεια 23 νέων ηλεκτρικών συρμών Coradia Stream, οι οποίοι θα τεθούν σε λειτουργία σε μεταγενέστερο στάδιο, ενισχύοντας περαιτέρω τις υπηρεσίες της Hellenic Train, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, σε δήλωσή του τονίζει: «Η άφιξη των νέων τρένων σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου ανανέωσης του σιδηροδρομικού στόλου της χώρας μετά από δύο δεκαετίες και εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμά μας για τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών μεταφορών. Με συνέπεια, επιμονή και ισχυρές διεθνείς συνεργασίες, μετατρέπουμε τον σχεδιασμό σε χειροπιαστά αποτελέσματα, προς όφελος των επιβατών, της οικονομίας και της χώρας. Σταθερός μας στόχος είναι ένας σύγχρονος και αξιόπιστος σιδηρόδρομος, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και θα διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας».

Οι νέοι συρμοί Blues IC – HTR 412 σε αριθμούς

1. Γενικά Στοιχεία

Τύπος οχήματος: Diesel-Electric Multiple Unit (DEMU)

Τύπος συρμού: HTR 412 – Blues IC

Κατασκευάστρια εταιρεία: Hitachi Rail

Εργοστάσιο κατασκευής: Pistoia, Ιταλία

Πλατφόρμα: Masaccio Single Deck – Hybrid Intercity

Διαμόρφωση: Τετράδυμος συρμός

Κατηγορία υπηρεσίας: Intercity (IC)

Αριθμός μονάδων: 2

Προβλεπόμενη αξιοποίηση: Άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκη

2. Μεταφορά στην Ελλάδα

Ο πρώτος συρμός αναχώρησε από την Ιταλία την 1η Ιουλίου 2026 .

. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε ως ειδική διεθνής σιδηροδρομική μεταφορά , μέσω: Ιταλίας Σλοβενίας Κροατίας Σερβίας Βόρειας Μακεδονίας

, μέσω: Ο δεύτερος συρμός αναμένεται εντός Ιουλίου.

3. Χρηματοδότηση & Διάθεση

Οι συρμοί διατίθενται στη Hellenic Train μέσω σύμβασης με την FS International.

4. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Παράμετρος Τιμή Διαμόρφωση Τετράδυμος συρμός Συνολικό μήκος 86,08 m Πλάτος 2,8 m Σύστημα σηματοδότησης ERTMS Σύστημα ραδιοεπικοινωνίας VHF Μέγιστη σύνθεση 2 μονάδες (πολλαπλή έλξη) Μέγιστη ταχύτητα 160 km/h Επιτάχυνση 0,78 m/s²

Κινητήρες diesel προδιαγραφών Stage V.

Ενσωματωμένες μπαταρίες υψηλής ισχύος.

Δυνατότητα λειτουργίας αποκλειστικά με μπαταρίες (battery-only mode) για μικρές και μεσαίες αποστάσεις (με απενεργοποιημένους τους κινητήρες diesel) κυρίως σε περιοχές σταθμών.

Οι μπαταρίες επαναφορτίζονται μέσω της αναγεννητικής πέδησης (regenerative braking).

Οι μπαταρίες υποστηρίζουν την παροχή πρόσθετης ισχύος κατά τις φάσεις αυξημένης απαίτησης έλξης.

5. Χωρητικότητα & Εξοπλισμός

192 καθήμενοι επιβάτες 20 Α΄θέσης 170 Β΄θέσης 2 θέσεις για επιβάτες με αμαξίδιο

Τραπεζάκι σε κάθε θέση επιβάτη.

Κάδος απορριμμάτων σε κάθε θέση.

Σύστημα CCTV.

Σύστημα πληροφόρησης επιβατών με ηχητικές αναγγελίες και οθόνες.

8 θέσεις ποδηλάτων.

1 τουαλέτα ΑμεΑ.

1 επιπλέον τουαλέτα.

Αυτόματος πωλητής.

Τραπεζαρία.

Χώρος συνοδού αμαξοστοιχίας.

6. Πρόγραμμα Δοκιμών

Μετά την άφιξη του πρώτου συρμού ξεκινά το πρόγραμμα δοκιμών στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Στατικές δοκιμές

Ιούλιος 2026

Έλεγχοι στο μηχανοστάσιο

Επιβεβαίωση βασικών λειτουργιών και συστημάτων

Δυναμικές δοκιμές

Από μέσα Ιουλίου 2026

Διάρκεια:

3–4 εβδομάδες

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

στατικές και δυναμικές δοκιμές

δοκιμές επικοινωνιών (VHF)

δοκιμές σηματοδότησης και ETCS

δοκιμές συμβατότητας με την ελληνική υποδομή

λειτουργικούς ελέγχους όλων των βασικών συστημάτων

7. Πιστοποίηση

Οι συρμοί κυκλοφορούν ήδη πιστοποιημένοι στην Ιταλία.

Για τη λειτουργία τους στην Ελλάδα απαιτείται προσαρμογή στις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές και ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης.

Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών θα καταρτιστεί ο τεχνικός φάκελος, ο οποίος θα υποβληθεί στηΡυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) για την έκδοση της απαιτούμενης έγκρισης.

8. Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά

Έως 50% μειωμένη κατανάλωση καυσίμου

Μειωμένες εκπομπές NOx

Μειωμένες εκπομπές CO₂

Μειωμένα επίπεδα θορύβου

9. Χρονοδιάγραμμα