Θέση υπέρ της διατήρησης των στενών σχέσεων της Ιταλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τη νέα δημόσια επίθεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, πήρε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Γκουίντο Κροζέτο.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, ο Κροζέτο κλήθηκε να σχολιάσει την τελευταία ανάρτηση του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, κάτω από φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται μαζί με την Τζόρτζια Μελόνι, έγραψε χθες το βράδυ: «χρειάζονται περιοριστικά μέτρα».

«Οι άνθρωποι παρέρχονται αλλά οι σχέσεις με τους συμμάχους πρέπει να συνεχίσουν να υφίστανται, δεν σκέφτηκα κάτι άλλο. Δεν αντέδρασα με κάποιο άλλο τρόπο, αυτό που μετρά, είναι να διατηρήσουμε τις σχέσεις μας με έναν σύμμαχο βασικής σημασίας, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν χθες στη νέα διαδικτυακή επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος της Τζόρτζια Μελόνι. Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Corriere della Sera επισήμανε ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση δημοσιεύθηκε μία ημέρα πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου, σύμφωνα με αναλυτές, υπήρχαν εκτιμήσεις ότι θα μπορούσε να υπάρξει επαναπροσέγγιση μεταξύ Ρώμης και Ουάσιγκτον.

Αναφερόμενος στο θέμα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, υπογράμμισε ότι «είμαστε βέβαιοι ότι οι διατλαντικές σχέσεις ξεπερνούν τις μεμονωμένες δηλώσεις. Είμαστε φίλοι των ΗΠΑ, ενός στρατηγικού εταίρου, που αποτελεί το κύριο τμήμα της Δύσης μαζί με την Ευρώπη».