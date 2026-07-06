Η Αντέλ είναι γνωστή για το γεγονός ότι αποφεύγει τις συχνές δημόσιες εμφανίσεις. Ωστόσο, την Κυριακή βρέθηκε στο Σίλβερστοουν για να παρακολουθήσει το βρετανικό Grand Prix της Formula 1, μαζί με πολλούς ακόμη διάσημους.

Νικητής του αγώνα αναδείχθηκε ο Σαρλ Λεκλέρ, κατακτώντας την πρώτη του νίκη στη σεζόν.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η διάσημη τραγουδίστρια δεν έχει κρύψει το ενδιαφέρον της για το μηχανοκίνητο άθλημα. Τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους είχε παρακολουθήσει το αμερικανικό Grand Prix στο Όστιν του Τέξας, όπου είχε φωτογραφηθεί με τους οδηγούς της Mercedes, Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι.

Adele gives rare interview about son Angelo, 13, and reveals they've bonded over their joint 'obsession' with Formula 1 as she admits she 'doesn't sing very often now and her job is ridiculous' https://t.co/PQ3iLItrup — Daily Mail (@DailyMail) July 3, 2026

Σε μια σπάνια συνέντευξή της, η Αντέλ μίλησε για τον 13χρονο γιο της, Άντζελο, αποκαλύπτοντας ότι η κοινή τους αγάπη για τη Formula 1 τούς έχει φέρει πιο κοντά.

Η 38χρονη τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι έχει δημιουργήσει έναν ιδιαίτερο δεσμό με τον γιο της, τον οποίο έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Σάιμον Κονέκι. Ο Άντζελο άρχισε να ενδιαφέρεται για το καρτ, από όπου κάνουν συνήθως τα πρώτα τους βήματα οι μελλοντικοί οδηγοί της Formula 1.

«Ο γιος μου ασχολείται πολύ με το καρτ. Πριν από δύο χρόνια άρχισε να μου κάνει ερωτήσεις και του είπα: “Εντάξει, ας το δοκιμάσουμε”», ανέφερε η Αντέλ. «Δεν γνωρίζω πολλά παιδιά στην εφηβεία που έχουν ένα πραγματικό πάθος, γι’ αυτό προσπαθώ να τον ενθαρρύνω. Εκείνος έχει εμμονή, αλλά πλέον έχω κι εγώ», πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε, όταν ένα παιδί ενδιαφέρεται έντονα για κάτι, οι γονείς πρέπει όχι μόνο να το στηρίζουν, αλλά και να δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον. «Δεν περίμενα ότι θα δεθώ τόσο πολύ με τον γιο μου μέσα από κάτι τέτοιο. Διαφωνούμε ακόμη και για τους οδηγούς. Είναι πολύ διασκεδαστικό να έχω αυτή την επικοινωνία με ένα αγόρι που σύντομα θα γίνει 14 ετών», είπε.

Για την εμφάνισή της στο Grand Prix, η Αντέλ επέλεξε ένα μπλουζάκι αφιερωμένο στον Λάντο Νόρις και τη McLaren, το οποίο συνδύασε με ένα λεπτό κολιέ που έγραφε τη λέξη «Μαμά».

«Δεν τραγουδάω πλέον πολύ συχνά»

Η πολυβραβευμένη με 16 Grammy τραγουδίστρια συνομίλησε στη συνέχεια με τον Λάντο Νόρις, ο οποίος τη ρώτησε αν εξακολουθεί να απολαμβάνει το τραγούδι.

«Δεν τραγουδάω πλέον πολύ συχνά», παραδέχθηκε η Αντέλ. Όταν, όμως, φόρεσε τα ακουστικά επικοινωνίας των οδηγών, άρχισε αυθόρμητα να τραγουδά μερικούς στίχους από το «Baby One More Time» της Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Η ερμηνεύτρια του «Hello» μίλησε ακόμη για τη σχέση της με τη δημοσιότητα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει εξαιτίας της μεγάλης αναγνωρισιμότητάς της. «Μου φαίνεται απίστευτο το γεγονός ότι η δουλειά μου είναι να τραγουδάω. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο», δήλωσε. Όπως εξήγησε, αρχικά ήθελε να εργαστεί στον χώρο της αναζήτησης και της ανάπτυξης νέων καλλιτεχνών και όχι να γίνει η ίδια τραγουδίστρια. «Πίστευα ότι γνώριζα πολύ καλά τη μουσική και ότι θα μπορούσα να ανακαλύπτω νέα ταλέντα. Δεν θεωρούσα ότι το ταλέντο ήμουν εγώ», ανέφερε.

Η Αντέλ πρόσθεσε ότι ποτέ δεν περίμενε πως ένα κορίτσι από το Τότεναμ θα κατάφερνε να αποκτήσει μια τόσο μεγάλη καριέρα, όχι μόνο στη Βρετανία αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. «Είναι γνωστό ότι δυσκολεύομαι με τη φήμη. Προσπαθώ να θυμίζω στον εαυτό μου πόσο απίστευτο είναι το γεγονός ότι η δουλειά μου είναι να τραγουδάω και να αντιμετωπίζω τα πράγματα με χιούμορ», κατέληξε.