Σφοδρή πυραυλική και αεροπορική επίθεση εξαπέλυσε η Ρωσία τα ξημερώματα κατά του Κιέβου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 11 άνθρωποι και δεκάδες ακόμη να τραυματιστούν, ενώ πολυκατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Το νέο χτύπημα έρχεται λίγες ημέρες μετά τη φονικότερη ρωσική επίθεση που έχει δεχθεί φέτος η ουκρανική πρωτεύουσα και ενώ πλησιάζει η σύνοδος κορυφής του NATO στην Τουρκία, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια προσπάθεια να δοθεί νέα ώθηση στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου που άρχισε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε μέσω Telegram ότι σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να ανασύρουν κατοίκους από τα κτίρια που επλήγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αριθμός των θυμάτων στην ουκρανική πρωτεύουσα ανήλθε στους 11 νεκρούς, ενώ οι τραυματίες σε ολόκληρη την πόλη φτάνουν τους 46.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 68 πυραύλους, μεταξύ των οποίων 23 βαλλιστικούς και έξι υπερηχητικούς, καθώς και 351 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones). Οι ουκρανικές δυνάμεις αεράμυνας κατέρριψαν ή εξουδετέρωσαν 37 πυραύλους και 326 drones, ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της πολεμικής αεροπορίας, δεν αναχαιτίστηκε κανένας από τους βαλλιστικούς ή υπερηχητικούς πυραύλους.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη πυραύλων για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, τα οποία θεωρούνται το μοναδικό αποτελεσματικό μέσο αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων.

Η νέα επίθεση πραγματοποιήθηκε λίγες μόνο ημέρες μετά το πολύνεκρο πλήγμα της Πέμπτης στο Κίεβο, όταν 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη φονικότερη ρωσική επίθεση που έχει καταγραφεί φέτος στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Είναι τόσο γλυκιά»

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή καταστράφηκαν. Ανάμεσά τους βρίσκεται και μια εννιαώροφη πολυκατοικία στην ιστορική συνοικία Ποντίλσκι, η οποία υπέστη εκτεταμένες καταστροφές από τον πέμπτο όροφο και πάνω.

Οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι μόνο στην περιοχή Ποντίλσκι επλήγησαν τέσσερα κτίρια κατοικιών. Η συγκεκριμένη συνοικία, μαζί με την ανατολική περιοχή Νταρνίτσκι, βρέθηκαν στο επίκεντρο των ρωσικών πληγμάτων, σύμφωνα με το γραφείο της Γενικής Εισαγγελίας. Ζημιές καταγράφηκαν και σε ακόμη δύο περιοχές του Κιέβου.

Τηλεοπτικά πλάνα του Reuters έδειξαν σωστικά συνεργεία να επιχειρούν στα ερείπια, ενώ πυκνοί καπνοί υψώνονταν από πολυκατοικία που είχε υποστεί τεράστια καταστροφή στους δύο τελευταίους ορόφους.

Διασώστες ανέβαιναν στους υψηλότερους ορόφους με γερανοφόρα οχήματα, ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες. Στο σημείο βρισκόταν και η 22χρονη Αλιόνα, η οποία περίμενε με αγωνία νέα για τη 19χρονη φίλη της Βίκα, που αγνοείται μετά την επίθεση.

«Καθόμαστε εδώ και περιμένουμε μέχρι να τους βρουν (…) Είναι τόσο γλυκιά, είναι μόνον 19 χρονών. Είναι τόσο ευγενικό κορίτσι», δήλωσε η Αλιόνα στο Reuters, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της, ενώ παρακολουθούσε από κοντινή παιδική χαρά την επιχείρηση διάσωσης.

Ομοβροντία πυραύλων και drones

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε «μαζική» επίθεση εναντίον του Κιέβου και άλλων περιοχών της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας όπλα μεγάλου βεληνεκούς και υψηλής ακρίβειας που εκτοξεύθηκαν από αέρα, ξηρά και θάλασσα, καθώς και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, επλήγησαν στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή του, καθώς και στρατιωτικά αεροδρόμια σε διάφορες ουκρανικές περιφέρειες.

Αυτόπτες μάρτυρες του Reuters ανέφεραν αλλεπάλληλες εκρήξεις μέσα και γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, σημειώνοντας ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας είχαν τεθεί σε λειτουργία για την αναχαίτιση ρωσικών drones. Παράλληλα, δημοσιογράφοι του AFP που βρίσκονταν στην περιφέρεια του Κιέβου δήλωσαν ότι έγιναν μάρτυρες δεκάδων εκρήξεων.

Ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 15 τραυματίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου. Παράλληλα, επίθεση δέχθηκε και το λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, στη νότια Ουκρανία, όπου τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Η Πολωνία, χώρα-μέλος της ΕΕ και του NATO που συνορεύει με την Ουκρανία, απογείωσε για προληπτικούς λόγους μαχητικά αεροσκάφη για σύντομο χρονικό διάστημα.

Ρωσία: Μία νεκρή στην Κριμαία και δύο τραυματίες σε ρωσική περιφέρεια – Η Μόσχα ανακοίνωσε την κατάρριψη 519 ουκρανικών drones

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία εξαπέλυσε επιθέσεις με drones σε ρωσικό έδαφος, προκαλώντας ζημιές στα λιμάνια Βισότσκ και Ουστ-Λούγκα στη Βαλτική, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Παράλληλα, ο διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής της προσαρτημένης Κριμαίας ανακοίνωσε ότι μία γυναίκα σκοτώθηκε στην πόλη Κερτς, ενώ στη Σεβαστούπολη σημειώθηκε εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταρρίφθηκαν 519 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα πάνω από περίπου 20 ρωσικές περιφέρειες και την προσαρτημένη από τη Μόσχα Κριμαία.

Οι ουκρανικές επιθέσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στην περιφέρεια της Μόσχας, όπου καταστράφηκαν 11 drones που κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα, καθώς και στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, όπου οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν την κατάρριψη 56 μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.

Drones της Ουκρανίας καταρρίφθηκαν επίσης πάνω από την Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014. Ο επικεφαλής της περιοχής, Σεργκέι Αξιόνοφ, δήλωσε ότι μία γυναίκα σκοτώθηκε στην πόλη Κερτς από πλήγμα drone.

Στη Σεβαστούπολη, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε «λόγω επίθεσης» της Ουκρανίας σε ενεργειακές υποδομές στα περίχωρα της πόλης, σύμφωνα με τον διορισμένο από τη Μόσχα κυβερνήτη Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ.

Αργότερα, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αποκαταστάθηκε στα νοικοκυριά της μεγαλύτερης πόλης της Κριμαίας, όπου εδρεύει και ο ρωσικός Στόλος της Μαύρης Θάλασσας.

Στην περιφέρεια Γιαροσλάβλ, περίπου 300 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια «μαζικής επίθεσης» ουκρανικών drones, από τα οποία περισσότερα από 70 καταρρίφθηκαν, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Μιχαήλ Γεβράγεφ.

Οι ρωσικές αρχές ανέφεραν επίσης ότι οι ουκρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές στα λιμάνια Βισότσκ και Ουστ-Λούγκα στη Βαλτική.

Ο κυβερνήτης της περιοχής Αλεξάντερ Ντροζντένκο ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι 56 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις.

Το Ουστ-Λούγκα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια εξαγωγής πετρελαίου και άλλων ρωσικών προϊόντων. Η Ουκρανία έχει βάλει και στο παρελθόν στο στόχαστρο τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, όπως και άλλες ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, με στόχο να περιορίσει τη δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί την πολεμική της προσπάθεια.

Παράλληλα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Καλούγκα, Βλαντισλάβ Σάπσα, ανακοίνωσε ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έπληξαν βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Ντζερζίνσκι, προκαλώντας πυρκαγιά.

Η Ρωσία συνεχίζει να πραγματοποιεί καθημερινές επιθέσεις στην Ουκρανία από την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Από την άλλη πλευρά, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν σε τακτική βάση επιθέσεις με drones εναντίον ρωσικών στόχων, επικεντρώνοντας τις επιχειρήσεις τους κυρίως σε ενεργειακές υποδομές που, σύμφωνα με το Κίεβο, στηρίζουν τη χρηματοδότηση της ρωσικής πολεμικής μηχανής.

Οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης εξακολουθούν να βρίσκονται σε αδιέξοδο.