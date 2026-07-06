Νέα εσωκομματική συζήτηση προκαλούν στο ΠΑΣΟΚ οι δηλώσεις του πρώην περιφερειάρχη Αττικής και υποψήφιου βουλευτή στην Α’ Αθηνών, Γιάννη Σγουρού, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η τοποθέτησή του έρχεται σε αντίθεση με την επίσημη γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη και την απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου του κόμματος, σύμφωνα με την οποία αποκλείεται η συγκυβέρνηση με τη ΝΔ.

Λίγες ώρες μετά τη συνέντευξή του στο OPEN, πηγές του ΠΑΣΟΚ έσπευσαν να πάρουν αποστάσεις, επισημαίνοντας ότι οι συγκεκριμένες απόψεις είναι προσωπικές και δεν εκφράζουν τις συλλογικές αποφάσεις της παράταξης.

«Όλα θα κριθούν από το αποτέλεσμα των εκλογών»

Ο Γιάννης Σγουρός δήλωσε ότι συμμερίζεται τον στόχο που έχει θέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης για εκλογική πρωτιά και σχηματισμό κυβέρνησης, ακόμη και αν η διαφορά από το δεύτερο κόμμα είναι οριακή.

Την ίδια στιγμή, όμως, αποκάλυψε ότι στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιούνται καθημερινές συζητήσεις και εξετάζονται διαφορετικά πολιτικά σενάρια για την επόμενη ημέρα των εκλογών.

Κατά τον ίδιο, αυτές οι συζητήσεις δεν θα πρέπει να διεξάγονται δημόσια πριν από την κάλπη, καθώς δημιουργούν κλίμα ηττοπάθειας και δίνουν την εικόνα ότι το κόμμα έχει ήδη αποδεχθεί πως δεν μπορεί να διεκδικήσει την πρώτη θέση.

«Όλα θα κριθούν από το αποτέλεσμα των εκλογών», ήταν το βασικό μήνυμα του πρώην περιφερειάρχη.

Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αντέδρασε άμεσα, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει σαφής συνεδριακή απόφαση που αποκλείει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη ανέφεραν ότι οι δηλώσεις του Γιάννη Σγουρού αποτελούν προσωπικές απόψεις και δεν αλλάζουν την επίσημη πολιτική κατεύθυνση του κόμματος.

Η αντίδραση αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς το ΠΑΣΟΚ είχε ανακοινώσει στις 25 Ιουνίου την υποψηφιότητα του κ. Σγουρού στην Α’ Αθηνών για τις επόμενες εθνικές εκλογές.

«Η βελόνα κόλλησε το 2010»

Αναφερόμενος στη δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο εμφανίζεται να κινείται γύρω από το 11% και να βρίσκεται στην τρίτη θέση, ο Γιάννης Σγουρός υποστήριξε ότι το πρόβλημα της παράταξης δεν είναι πρόσφατο.

«Η βελόνα κόλλησε το 2010», είπε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας στην πολυετή αδυναμία του κόμματος να επιστρέψει στα ποσοστά και στην πολιτική επιρροή που είχε πριν από την οικονομική κρίση.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν αποδίδει την ευθύνη στον Νίκο Ανδρουλάκη. Αντιθέτως, αναγνώρισε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προχώρησε στην αναγκαία ανανέωση του κόμματος, ενώ υπενθύμισε ότι τον επέλεξε ως υποψήφιο στην Α’ Αθηνών.

Προειδοποίηση για εσωκομματικές αναταράξεις

Ο πρώην περιφερειάρχης εκτίμησε ότι, σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ παραμείνει τρίτο κόμμα στις εθνικές εκλογές, θα προκληθούν αναταράξεις στο εσωτερικό της παράταξης.

Όπως είπε, οι εξελίξεις δεν θα αφορούν αποκλειστικά την ηγεσία, αλλά το σύνολο του κόμματος και τη στρατηγική του για την επόμενη ημέρα.

Παράλληλα, χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία ένα πολιτικό αποτέλεσμα που δεν θα επιτρέψει τον σχηματισμό σταθερής κυβέρνησης.

Η αναφορά αυτή ήταν και το σημείο στο οποίο άνοιξε εμμέσως τη συζήτηση για πιθανές κυβερνητικές συνεργασίες.

Το ενδεχόμενο έκτακτου συνεδρίου

Ο Γιάννης Σγουρός υποστήριξε ότι η απόφαση του συνεδρίου που αποκλείει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε, υπό εξαιρετικές συνθήκες, να επανεξεταστεί.

Όπως ανέφερε, εάν μετά τις εκλογές προκύψουν σοβαροί λόγοι που συνδέονται με την οικονομία, την κυβερνητική σταθερότητα ή εθνικά ζητήματα, το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συγκαλέσει έκτακτο συνέδριο.

«Ο Ανδρουλάκης δεν θα πάρει μόνος του απόφαση. Θα γίνει έκτακτο συνέδριο. Όλα θα κριθούν στο αποτέλεσμα των εκλογών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με αυτή την τοποθέτηση, άφησε σαφώς ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής της σημερινής γραμμής, εφόσον οι μετεκλογικοί συσχετισμοί δημιουργήσουν κίνδυνο ακυβερνησίας.

Οι δύο τάσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ

Ο Γιάννης Σγουρός αναφέρθηκε και στις διαφορετικές πολιτικές τάσεις που συνυπάρχουν στο ΠΑΣΟΚ.

Όπως είπε, υπάρχει μία πιο κεντροδεξιά και μία περισσότερο κεντροαριστερή πτέρυγα, γεγονός που επηρεάζει και τις απόψεις για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες.

Σε σχετική ερώτηση, παραδέχθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν στελέχη στο κόμμα που θα επιθυμούσαν μια πορεία συνεννόησης με τη Νέα Δημοκρατία.

Η δήλωση αυτή αποκαλύπτει ότι, παρά την επίσημη συνεδριακή απόφαση, το ζήτημα δεν έχει κλείσει οριστικά στο εσωτερικό της παράταξης.

Ανοιχτός και σε άλλες συνεργασίες

Ο πρώην περιφερειάρχης δεν περιόρισε τη συζήτηση μόνο στη Νέα Δημοκρατία.

Άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο συνεργασίας με πολιτικό σχηματισμό που θα μπορούσε να συνδέεται με τον Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζοντας ότι το κρίσιμο στοιχείο για τον ίδιο είναι η ύπαρξη προγραμματικής σύγκλισης.

Με αυτή την τοποθέτηση επιχείρησε να παρουσιάσει τις συνεργασίες όχι ως αποτέλεσμα κομματικών προτιμήσεων, αλλά ως πιθανή λύση που θα εξαρτηθεί από το εκλογικό αποτέλεσμα και από το εάν μπορούν να διαμορφωθούν κοινές πολιτικές θέσεις.

Πολιτική πίεση στην ηγεσία Ανδρουλάκη

Οι δηλώσεις Σγουρού δημιουργούν πολιτικό πρόβλημα για τη Χαριλάου Τρικούπη, επειδή ανοίγουν πρόωρα μια συζήτηση την οποία η ηγεσία προσπαθεί να κρατήσει κλειστή έως τις εκλογές.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει ότι το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί την πρωτιά και δεν προσέρχεται στην κάλπη ως πιθανός κυβερνητικός εταίρος άλλου κόμματος.

Η δημόσια συζήτηση για συνεργασίες, ωστόσο, ενισχύει την πίεση προς την ηγεσία και επαναφέρει τα ερωτήματα για το τι θα πράξει το κόμμα εάν το εκλογικό αποτέλεσμα δεν επιβεβαιώσει τις προσδοκίες του.

Η παρέμβαση Σγουρού δείχνει ότι η μετεκλογική στρατηγική παραμένει ανοιχτό και ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.