Μια άγνωστη υπόσχεση που αντάλλαξε η Πριγκίπισσα Κέιτ με τον αδελφό της κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της για τη θεραπεία του καρκίνου ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Ο Τζέιμς Μίντλετον αποκάλυψε ότι οι δυο τους σχεδίαζαν να ανέβουν μαζί σε βουνά, μια δέσμευση που έγινε πραγματικότητα με την ολοκλήρωση της ορειβατικής δοκιμασίας Three Peaks Challenge, με σκοπό τη συγκέντρωση πόρων για τον φιλανθρωπικό οργανισμό Royal Marsden Cancer Charity.

Μια εβδομάδα μετά τον τερματισμό τους, ο αδελφός της μέλλοντας βασίλισσας ανάρτησε μια κοινή τους φωτογραφία όπου αγκαλιάζονται, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι τόσο απίστευτα υπερήφανος για την αγαπημένη μου αδελφή».

Η συζήτηση στο νοσοκομείο και η ανάρτηση στο Instagram

Στο κείμενο που συνόδευσε το στιγμιότυπο, ο Τζέιμς Μίντλετον αναφέρθηκε εκτενώς στο παρασκήνιο εκείνης της περιόδου, τονίζοντας τη σημασία που είχε η επαφή με το φυσικό περιβάλλον στη διαδικασία ανάρρωσης.

Απευθυνόμενος στην αδελφή του, σημείωσε: «Πριν από δύο χρόνια, σου είπα ότι θα σκαρφαλώσουμε αυτό το βουνό μαζί. Μιλούσαμε για την ανάβαση σε βουνά όσο ήσουν στο νοσοκομείο, καθώς και για την απίστευτη θεραπευτική δύναμη που μπορεί να έχει η φύση τόσο για το σώμα όσο και για το μυαλό».

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, στάθηκε στη σημασία της συμμετοχής του στην προσπάθεια για το νοσοκομείο όπου η Πριγκίπισσα Κέιτ αντιμετώπισε την ασθένεια, αναφέροντας: «Ήταν, λοιπόν, μεγάλη τιμή να συμμετάσχω μαζί σου στο δικό σου Three Peaks Challenge για τον φιλανθρωπικό οργανισμό Royal Marsden Cancer Charity. Βλέποντας πόσο μακριά έχεις φτάσει είναι απλώς πηγή έμπνευσης. Η δύναμη, η ανθεκτικότητα και η αποφασιστικότητά σου, ενώ ταυτόχρονα είσαι η πιο καταπληκτική μητέρα, σύζυγος, κόρη και αδελφή, εμπνέουν εμένα και τόσους άλλους κάθε μέρα».

Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του, έγραψε: «Συνέχισε να είσαι ακριβώς αυτή που είσαι. Εάν θέλετε να στηρίξετε ή να μάθετε περισσότερα για το Royal Marsden Cancer Charity, παρακαλώ επισκεφθείτε τον σύνδεσμο στο bio μου».

Η πορεία της υγείας της και η επιστροφή στα καθήκοντα

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνδέεται άμεσα με το ιατρικό ιστορικό της πριγκίπισσας, η οποία το 2024 υποβλήθηκε σε επέμβαση και κατόπιν σε θεραπευτικό σχήμα στο συγκεκριμένο νοσοκομειακό ίδρυμα.

Η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε πλήρη ύφεση από τις αρχές του 2025, επιτρέποντάς της να επανέλθει πλήρως στα επίσημα βασιλικά της καθήκοντα, στα οποία περιλαμβάνεται και η πραγματοποίηση των προγραμματισμένων ταξιδιών της στο εξωτερικό.