Την άφιξη του πρώτου από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να ενταχθούν στον ελληνικό σιδηρόδρομο ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το νέο τρένο έφτασε στη Θεσσαλονίκη και αποτελεί, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, το πρώτο απτό αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδας – Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον σιδηροδρομικό τομέα.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για συρμό νέας γενιάς, ο οποίος θα ενισχύσει σταδιακά τα δρομολόγια στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού για την ανανέωση του στόλου και την αναβάθμιση των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι συνολικά 25 νέα υβριδικά τρένα θα παραδοθούν σταδιακά στη χώρα, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στα συστήματα ασφαλείας με τα οποία είναι εξοπλισμένοι οι νέοι συρμοί, επισημαίνοντας ότι αποτελούν μέρος της συνολικής προσπάθειας για την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μετακινήσεων.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο απτό αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για σημαντικές νέες επενδύσεις στο ελληνικό σιδηρόδρομο.

Τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας με σκοπό να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Ο στόχος μας είναι απλός. Ένας σιδηρόδρομος τον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξαφνικά.

Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για αυτό».