Για επιβεβαίωση εκ μέρους του υπουργού Ανάπτυξης, ότι ο κατάλογος των προϊόντων που θα διατηρηθούν σε σταθερές τιμές, δεν υπάρχει, κάνει λόγο ο Κώστας Τσουκαλάς, σχετικά με τη δήλωση-απάντηση του Τάκη Θεοδωρικάκου προς το ΠΑΣΟΚ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολιάζει ότι «πιάστηκαν στα πράσα να προσπαθούν να εξαπατήσουν τους καταναλωτές» και κατηγορεί την κυβέρνηση για «υποκρισία στην πλάτη των πολιτών».

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει σε δήλωση του:

«”Την Πέμπτη θα συναντηθώ με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και την διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς για να συγκεκριμενοποιήσουμε τις κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών” δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Θεοδωρικάκος απαντώντας στο ΠΑΣΟΚ.

Δηλαδή μετά από 8 ημέρες αφότου ανακοινώθηκε με τυμπανοκρουσίες η “συμφωνία κυρίων” Μαξίμου-Αγοράς, ο υπουργός επιβεβαιώνει ότι ο κατάλογος των προϊόντων δεν υπάρχει. Πιάστηκαν στα πράσα να προσπαθούν να εξαπατήσουν τους καταναλωτές.

Θα τον συζητήσουν μετά από 11 μέρες από τις επίσημες ανακοινώσεις και θα ενημερώσουν κατόπιν τους καταναλωτές.

Πόση υποκρισία πια στην πλάτη των πολιτών».