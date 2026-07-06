Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε γνωστός προπονητής στίβου στην Κεφαλονιά, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις και παρενοχλήσεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών.

Ο προπονητής συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή και, μετά την πολύωρη απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του. Η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές εξακολουθούν να συγκεντρώνουν καταθέσεις και αποδεικτικά στοιχεία.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στη δικογραφία περιλαμβάνονται καταγγελίες από τουλάχιστον τέσσερις ανήλικες αθλήτριες. Ο κατηγορούμενος θεωρείται αθώος μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Η ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Νέα στοιχεία για το χρονικό της υπόθεσης γνωστοποίησε «Το Χαμόγελο του Παιδιού», αποκαλύπτοντας ότι αρκετούς μήνες πριν από τη σύλληψη είχε προηγηθεί ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056.

Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2025, μητέρα ανήλικης αθλήτριας επικοινώνησε με τη Γραμμή και κατήγγειλε σοβαρές συμπεριφορές που απέδιδε στον προπονητή. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, τα περιστατικά δεν αφορούσαν μόνο τη δική της κόρη, αλλά και άλλα κορίτσια που προπονούνταν στον ίδιο χώρο.

Η κλήση διαχειρίστηκε άμεσα από τα εξειδικευμένα στελέχη του Οργανισμού, τα οποία καθοδήγησαν τη γυναίκα και τη συνέδεσαν με την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς.

Η ανακοίνωση

Η υπόθεση της Κεφαλλονιάς αναδεικνύει για μία ακόμα φορά τη σημασία της έγκαιρης καταγγελίας και της Εθνικής Γραμμής SOS 1056

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων σχετικά με την προφυλάκιση προπονητή στην Κεφαλλονιά για σεξουαλική κακοποίηση

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:

Τέλη Δεκεμβρίου το 2025 ο Οργανισμός δέχτηκε κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 από μητέρα που κατήγγειλε σοβαρή σεξουαλική παρενόχληση της κόρης της αλλά και άλλων ανήλικων κοριτσιών από προπονητή στίβου στην Κεφαλονιά.

Αμέσως, μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS1056, η μητέρα διασυνδέθηκε με την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς, όπου ανώνυμα κατήγγειλε όσα γνώριζε και αφορούσαν τόσο στο παιδί της όσο και συναθλήτριες της κόρης της.

Τέλος, αναφέρθηκε ότι ο προπονητής ασκεί και σωματική βία στα παιδιά, σε μορφή σφαλιάρας αν δεν κάνουν σωστά μια άσκηση, ενώ τους κάνει συχνά υποτιμητικά σχόλια.

Πρόσθετα, η μητέρα ανάφερε ότι πριν καλέσει στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056, είχε απευθυνθεί στην αρμόδια Εισαγγελία ωστόσο δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμη καταγγελία, γεγονός που δεν επιθυμούσε για να προστατέψει την ιδιωτικότητα του δικού της παιδιού αλλά και των υπολοίπων.

Μήνες αργότερα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 επισκέφθηκαν οι γονείς άλλου εμπλεκόμενου παιδιού στα περιστατικά κακοποίησης στην Κεφαλλονιά, ζητώντας κατευθύνσεις και υποστήριξη.

Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς βάσει του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αυξάνονται οι κλήσεις και οι αναφορές στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, οι οποίες αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Γιατί η καταγγελία έγινε ανώνυμα

Η μητέρα μετέφερε στις αστυνομικές Αρχές όσα γνώριζε, επιλέγοντας ωστόσο να διατηρήσει την ανωνυμία της.

Όπως αναφέρει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», είχε προηγουμένως αναζητήσει βοήθεια και από την αρμόδια εισαγγελική Αρχή, χωρίς να προχωρήσει τότε σε επίσημη επώνυμη καταγγελία.

Η ίδια φέρεται να εξήγησε ότι δεν επιθυμούσε να αποκαλυφθούν τα στοιχεία της, καθώς βασική της προτεραιότητα ήταν η προστασία της ιδιωτικής ζωής της κόρης της και των υπόλοιπων ανήλικων κοριτσιών που ενδέχεται να εμπλέκονταν στην υπόθεση.

Καταγγελίες και για βία στις προπονήσεις

Η αναφορά της μητέρας δεν περιοριζόταν στις καταγγελλόμενες σεξουαλικές συμπεριφορές.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η γυναίκα περιέγραψε και περιστατικά σωματικής βίας κατά τη διάρκεια των προπονήσεων. Υποστήριξε ότι ο προπονητής χαστούκιζε παιδιά όταν δεν εκτελούσαν σωστά τις ασκήσεις, ενώ τους απηύθυνε συχνά προσβλητικά και υποτιμητικά σχόλια.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος του υλικού που εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές και δεν έχουν κριθεί δικαστικά.

Και δεύτερη οικογένεια ζήτησε βοήθεια

Μήνες μετά την πρώτη ανώνυμη αναφορά, γονείς ακόμη ενός παιδιού που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση απευθύνθηκαν στα γραφεία του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Η οικογένεια ζήτησε συμβουλές, υποστήριξη και καθοδήγηση για τον τρόπο διαχείρισης της κατάστασης, καθώς και για τα βήματα που μπορούσε να ακολουθήσει ώστε να προστατευθεί το παιδί.

Η νέα επικοινωνία ενίσχυσε την ανάγκη να διερευνηθεί εάν υπήρχαν και άλλες ανήλικες αθλήτριες που ενδεχομένως είχαν βιώσει αντίστοιχες συμπεριφορές.

Η έρευνα συνεχίζεται

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συγκεντρώνουν μαρτυρίες και κάθε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης.

Παράλληλα, εξετάζεται εάν ο κατηγορούμενος διέθετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και τις προβλεπόμενες άδειες για την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή.

Η προσωρινή κράτηση δεν αποτελεί απόφαση επί της ενοχής του, αλλά δικονομικό μέτρο που επιβλήθηκε μέχρι την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας και την παραπομπή της υπόθεσης στα αρμόδια δικαστικά όργανα.

Η έκκληση του Οργανισμού

Με αφορμή την υπόθεση, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» καλεί γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικούς, προπονητές και πολίτες να μην αγνοούν ενδείξεις που μπορεί να υποδηλώνουν ότι ένας ανήλικος βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο Οργανισμός επισημαίνει ότι οι αναφορές για περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών παρουσιάζουν αυξητική τάση και τονίζει ότι η έγκαιρη καταγγελία μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την προστασία ενός παιδιού.

Η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 και η ηλεκτρονική πλατφόρμα CyberTipline Hellas λειτουργούν δωρεάν, ανώνυμα και όλο το εικοσιτετράωρο, παρέχοντας καθοδήγηση και δυνατότητα άμεσης αναφοράς περιστατικών.