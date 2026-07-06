Με τον Χρυσό Λέοντα θα τιμηθεί ο Τζορτζ Κλούνεϊ για το σύνολο της καριέρας του, ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός, στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.



Στη δήλωσή του, ο Κλούνεϊ ανέφερε: «Έχω ζήσει τόσες απίστευτες στιγμές στη Βενετία. Αυτό το Φεστιβάλ είναι χωρίς αμφιβολία το αγαπημένο μου και το να μου απονέμεται ο Χρυσός Λέοντας αποτελεί τεράστια τιμή», προσθέτοντας με χιούμορ: «Προφανώς αυτό σημαίνει επίσης ότι γέρασα, αλλά το δέχομαι».



Ο κορυφαίος σταρ μοιράζεται με δύο ακόμα υποψηφίους ένα σπάνιο ρεκόρ σε έξι διαφορετικές κατηγορίες Όσκαρ (καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, α’ και β’ ανδρικού ρόλου, πρωτότυπου και διασκευασμένου σεναρίου).



Ο Κλούνεϊ έχει εμφανισθεί 5 φορές στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ με ταινίες όπως το «Out of Sight» το 1998, το «Good Night, and Good Luck» το 2005, το «Wolfs» το 2024 και πέρυσι το «Jay Kelly»

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα δήλωσε για τον διάσημο ηθοποιό: «Υπό την τριπλή του ιδιότητα ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός, ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι ένας ολοκληρωμένος και χαρισματικός καλλιτέχνης, παθιασμένος και αυθεντικός, που μετέτρεψε μια βαθιά κλίση σε μία από τις πιο φωτεινές τροχιές του σύγχρονου κινηματογράφου».



«Ένας τέλειος συνδυασμός της λάμψης των σταρ του παρελθόντος, αξιοσημείωτου επαγγελματισμού και σύγχρονης ευαισθησίας, ο ηθοποιός έχει υπηρετήσει διαφορετικά είδη με μια σπάνια ευελιξία: πολεμικές ταινίες, με τα «Three Kings» και «Syriana», θρίλερ όπως το «Michael Clayton», εκλεπτυσμένες κωμωδίες όπως το «Ocean’s Eleven», επιστημονική φαντασία με το «Gravity» και το «Solaris», αλλά και γλυκόπικρες κωμωδίες με τα «The Descendants», «Up in the Air» και «Jay Kelly», συνέχισε λέγοντας, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Ο Μπαρμπέρα υπογράμμισε το ταλέντο του ηθοποιού, προσθέτοντας: «Σε κάθε μία από αυτές τις ταινίες προσάρμοζε το υποκριτικό του ύφος, μένοντας πιστός στον εαυτό του: ειρωνικός και μελαγχολικός, γοητευτικός και στοχαστικός, λαμπερός και ικανός για απροσδόκητο βάθος. Το ίδιο έκανε και στις εννέα ταινίες που γύρισε όταν αποφάσισε να περάσει πίσω από την κάμερα, όλες αποκαλύπτουν μια απαιτητική και γενναιόδωρη αντίληψη για το σινεμά».



Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου.

