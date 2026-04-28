Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Αμάλ Κλούνεϊ έδωσαν το «παρών» το βράδυ της Δευτέρας στο 51ο Chaplin Award Gala, με τον διάσημο ηθοποιό να τιμάται για τη συνολική προσφορά του στον κινηματογράφο και να προχωρά σε πολιτικές τοποθετήσεις κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. Ο 64χρονος σταρ συνοδευόταν από την 48χρονη σύζυγό του, δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία τράβηξε τα βλέμματα με ένα κοντό φούξια φόρεμα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Τζορτζ Κλούνεϊ υπερασπίστηκε τον παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ, μετά την πρόσφατη έκκληση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το ABC να τον απολύσει, εξαιτίας ενός αστείου που έκανε για τη σύζυγο του Τραμπ, Μελάνια, λέγοντας ότι «έχει τη λάμψη μιας μέλλουσας χήρας». Το σχόλιο του Κίμελ έγινε δύο ημέρες πριν το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο, το οποίο αποτέλεσε στόχο επίθεσης από ένοπλο.

Παράλληλα, πριν από το δείπνο, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ είχε δηλώσει ότι «θα πέσουν πυροβολισμοί απόψε στην αίθουσα» κατά την επικείμενη ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ απάντησε τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Variety: «Ο Τζίμι είναι κωμικός και θα έλεγα ότι η Καρολάιν Λέβιτ δεν εννοούσε ότι θα έπρεπε να πέσουν πυροβολισμοί. Έκανε ένα αστείο. Δεκτό. Βλέπεις αυτή την πλευρά και λες “τα αστεία είναι αστεία”. Αλλά η ρητορική είναι λίγο επικίνδυνη. Και το έχουμε δει πολύ τελευταία».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο βραβευμένος ηθοποιός ανέφερε: «Όταν η μία πλευρά αποκαλεί προδότες της χώρας όσους διαφωνούν μαζί της, κάτι που τιμωρείται με θάνατο, μόνο και μόνο επειδή δεν συμφωνούν, νομίζω ότι η ρητορική είναι υπερβολικά έντονη». Ο ίδιος υποστήριξε ότι αυτή η υπερβολική ρητορική «μπορεί να μετριαστεί».

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έκανε επίσης αναφορά στον 92χρονο πατέρα του, Νικ Κλούνεϊ, ο οποίος ήταν δημοσιογράφος, λέγοντας: «Ο κανόνας του πατέρα μου όταν μεγαλώναμε ήταν να αμφισβητούμε όσους έχουν περισσότερη εξουσία. Αυτό ήταν πάντα το μότο μας. Αυτό πιστεύαμε εγώ και η αδελφή μου, όπως και οι γονείς μου. Μας έχει ωφελήσει. Μας έχει βάλει και σε μπελάδες, και αυτό είναι καλό».

Ο ηθοποιός, πατέρας δύο παιδιών, τάχθηκε υπέρ μιας ελεύθερης και δίκαιης δημοσιογραφίας, δηλώνοντας: «Πάντα έχω πίστη στον Τύπο. Πάντα πιστεύω σε αυτόν. Είμαι γιος δημοσιογράφου». Τόνισε επίσης: «Πιστεύω ότι δεν πρέπει να έχεις καλή σχέση με την κυβέρνηση. Πρέπει να την αμφισβητείς. Οι άνθρωποι που στηρίζω, οι Δημοκρατικοί, ναι, είμαι Δημοκρατικός και δεν απολογούμαι γι’ αυτό».

Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Οι άνθρωποι που στηρίζω, Μπιλ Κλίντον, Μπαράκ Ομπάμα δεν απολάμβαναν να τους καταδιώκουν οι δημοσιογράφοι. Οι άνθρωποι στην εξουσία δεν θέλουν να απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις. Είναι φυσιολογικό. Δεν πρέπει να τους αρέσει. Και οι δημοσιογράφοι πρέπει να διασφαλίζουν ότι τους φέρνουν προ των ευθυνών τους. Αυτοί είναι οι κανόνες. Αυτό έλεγε ο Τζέφερσον το 1787. Πρέπει να έχουμε έναν ελεύθερο και δίκαιο Τύπο».