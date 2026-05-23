Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η δημόσια παρέμβαση του ψυχολόγου Τζον Γκάρτνερ, ο οποίος εξέφρασε ανησυχίες για τη συμπεριφορά και τη δημόσια παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Αφορμή αποτέλεσαν οι συχνές μεταμεσονύκτιες αναρτήσεις του Αμερικανού προέδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων σχολιάζει διεθνείς εξελίξεις, πολιτικά ζητήματα και θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Οι ισχυρισμοί του ψυχολόγου

Ο πρώην καθηγητής του Johns Hopkins University υποστήριξε σε συνέντευξή του ότι η δημόσια συμπεριφορά του Τραμπ προκαλεί ερωτήματα σχετικά με τη γνωστική και ψυχολογική του κατάσταση.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις νυχτερινές αναρτήσεις του προέδρου, υποστηρίζοντας ότι η συχνότητα και το περιεχόμενό τους αποτελούν στοιχεία που, κατά την άποψή του, χρήζουν προσοχής.

Παράλληλα, επανέλαβε παλαιότερες δημόσιες τοποθετήσεις του, σύμφωνα με τις οποίες ο Τραμπ εμφανίζει συμπεριφορές που ο ίδιος συνδέει με γνωστική επιδείνωση.

Στο επίκεντρο οι αναρτήσεις στα social media

Ο ψυχολόγος στάθηκε ιδιαίτερα στην έντονη δραστηριότητα του Τραμπ στα κοινωνικά δίκτυα κατά τις βραδινές και μεταμεσονύκτιες ώρες.

Όπως υποστήριξε, η συμπεριφορά αυτή μπορεί να ερμηνευθεί με διαφορετικούς τρόπους από ειδικούς της ψυχικής υγείας, ενώ αναφέρθηκε και στο φαινόμενο «sundowning», το οποίο παρατηρείται σε ορισμένες περιπτώσεις ατόμων με νευρολογικές διαταραχές.

Ωστόσο, οι απόψεις αυτές αποτελούν προσωπικές εκτιμήσεις του ίδιου και δεν έχουν επιβεβαιωθεί από κάποια επίσημη ιατρική αξιολόγηση.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε άμεσα τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για αβάσιμες αναφορές.

Σε σχετική ανακοίνωση, εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση υγείας και συνεχίζει να ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο πρόεδρος εργάζεται καθημερινά με εντατικούς ρυθμούς και παραμένει πλήρως ενεργός στην άσκηση της πολιτικής του.

Η διαρκής πολιτική αντιπαράθεση

Η ηλικία και η φυσική κατάσταση των υποψηφίων και πολιτικών ηγετών έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια.

Οι δημόσιες παρεμβάσεις ειδικών για ζητήματα ψυχικής υγείας πολιτικών προσώπων συχνά προκαλούν αντιδράσεις, ιδιαίτερα όταν δεν βασίζονται σε άμεση κλινική εξέταση.

Στην περίπτωση του Τραμπ, οι δηλώσεις του ψυχολόγου έχουν ήδη πυροδοτήσει νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ υποστηρικτών και επικριτών του Αμερικανού προέδρου.