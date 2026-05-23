Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για τον τελικό της Euroleague με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε πως η ομάδα του θα πρέπει απλά να κάνει όσα έχει κάνει σε όλη της την πορεία ως εδώ.

Οι «ερυθρόλευκοι»… πάτησαν με 79-61 τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Final Four και μετράνε, πλέον, αντίστροφα για τον τελικό της Κυριακής (24/5), με τον προπονητή τους να κάνει δηλώσεις και να λέει τα εξής…

Για το τι κάνει η ομάδα πριν από έναν τελικό: «Δεν αλλάζει κάτι, είναι μία ρουτίνα που κάνεις με τους προπονητές. Μετά είχαμε συνεντεύξεις, η μία για τη EuroLeague και η άλλη εδώ. Μετά είχαμε ξανά meeting, μετά κάναμε προπόνηση και κάποιες προσαρμογές για αύριο. Θα ακολουθήσουμε την κλασική ρουτίνα, φαγητό κλπ».

Για το αν προλαβαίνει μια ομάδα να αλλάξει πολλά πράγματα μέσα σε λίγες ώρες πριν από έναν τελικό: «Όχι, μία ομάδα χτίζει συνήθειες, συμπεριφορές και αντιδράσεις μέσα σε όλη τη χρονιά, από τις προπονήσεις και τα παιχνίδια. Σε ένα παιχνίδι που έχουν μεσολαβήσει 48 ώρες από το προηγούμενο, είναι λίγα πράγματα που μπορείς να αλλάξεις. Θα βασιστείς σε αυτό που σε έφερε μέχρι εδώ. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε καλό mindset, όπως είχαμε και στο ματς με τη Φενέρμπαχτσε.

Δηλαδή τι χρειάζεται για να πάρουμε το παιχνίδι, χρειάζεται να παίζουμε μαζί, να είμαστε σκληροί, να μην δώσουμε 50-50 μπάλες. Φυσικά να επικεντρωθούμε στο ότι η Ρεάλ είναι μία πολύ καλή ομάδα στο ριμπάουντ. Χθες ήταν πολύ καλή απέναντι σε μία ομάδα, Βαλένθια, που κόντρα στον Παναθηναϊκό ήταν κυριαρχική. Πρέπει κάποιους συγκεκριμένους τομείς να τους προσέξουμε ιδιαίτερα».

Για το αν έχει αλλάξει ο ίδιος στον τρόπο διαχείρισης των καταστάσεων αλλά και για τη χρησιμοποίηση του ρόστερ: «Αυτό το επιβάλει ξεκάθαρα η νέα εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Εμείς έχουμε παίξει πάνω από 77-78 ματς, ο κόουτς Σκαριόλο μου είπε ότι έπαιξαν πάνω από 80 παιχνίδια. Αν έχεις εμμονές με το πώς ήταν το μπάσκετ πριν από 10 χρόνια, σε διαβεβαιώ ότι είναι τελείως διαφορετικό. Αρκεί απλώς να συγκρίνεις δύο παιχνίδια και θα καταλάβεις ότι το μπάσκετ αλλάζει.

Δεν έχει σημασία με τι πεντάδα αρχίζεις, δεν έχει σημασία εάν αρχίζεις με μηδέν πόντους. Αρχίζουν να αναγνωρίζονται παίκτες που παλαιότερα θα περνούσαν στα ψιλά, παρά το γεγονός ότι οι σκόρερ πληρώνονται περισσότερο. Σιγά σιγά εκπαιδεύτηκε όλος ο κόσμος σε αυτό. Προσαρμοστήκαμε σε αυτό, ότι έχουμε περισσότερο βάθος. Σε μία συζήτηση με τους προέδρους στην αρχή της σεζόν είχαμε πει ότι με βάσει το μπάτζετ θα μπορούσαμε να κάνουμε 2-3 προσθήκες, πάντα βασιζόμενοι στις ανάγκες που θα μας έδειχνε η ομάδα ότι έχει. Και τελικά αυτό έγινε».