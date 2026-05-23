Ο Γιάκομπ Νέστρουπ θα είναι, εκτός κι αν έρθουν τα πάνω-κάτω, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού καθώς υπάρχει συμφωνία σε όλα και κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα επισημοποιηθεί εντός του Σαββατοκύριακου.

Οι «πράσινοι» είχαν αποφασίσει εδώ και καιρό να απολύσουν τον Ράφα Μπενίτεθ και ο αντικαταστάτης του, πλην συγκλονιστικού απροόπτου, θα είναι ο 38χρονος Δανός προπονητής, ο οποίος έφτιαξε το όνομά του στην Κοπεγχάγη, με την οποία κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και δύο κύπελλα.

Ο Νέστρουπ έχει συμφωνήσει προφορικά με τους ανθρώπους του «τριφυλλιού» και το μόνο που απομένει, πλέον, είναι το τυπικό κομμάτι, να υπογράψει δηλαδή το συμβόλαιό του και να ανακοινωθεί επισήμως από την ΠΑΕ, κάτι που αναμένεται να συμβεί εντός του Σαββατοκύριακου.

Το θέμα προπονητή, επομένως, θα κλείσει άμεσα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα κάνει, ξανά, ένα νέο ξεκίνημα, με τους ανθρώπους της ΠΑΕ να πιστεύουν πως αυτή τη φορά όλα θα πάνε καλά και πως ο Δανός θα χτίσει μια ομάδα που θα καταφέρει να επιστρέψει στους τίτλους.