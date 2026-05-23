Ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκριση για τον τελικό της Euroleague μετά τη νίκη του επί της Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Final Four, με την ΚΑΕ να ανεβάζει στο κανάλι της στο Youtube το βίντεο με όσα κατέγραψε η παρακάμερα.

Με τους οπαδούς τους να κάνουν κατάληψη στο Telecom Center Athens, οι «ερυθρόλευκοι»… πάτησαν την κάτοχο του τίτλου και είναι έτοιμοι να τη διαδεχθούν στον θρόνο, έχοντας πλέον μπροστά τους τον τελικό της Κυριακής (24/5) με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τη Φενέρμπαχτσε από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, παίζοντας ουσιαστικά εντός έδρας καθώς οι οπαδοί του είχαν μετατρέψει σε… ΣΕΦ το γήπεδο του Παναθηναϊκού και η ΚΑΕ ανέβασε το βίντεο με όσα κατέγραψε η κάμερά της.

Εικόνες από το πάρτι στην εξέδρα, από τους πανηγυρισμούς σε κρίσιμα καλάθια, η αποθέωση στον Γιώργο Πρίντεζη που ήταν φυσικά στο Telecom Center Athens, αλλά και η ομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα, είναι κάποια από όσα κατέγραψε η κάμερα της ερυθρόλευκης ΚΑΕ.