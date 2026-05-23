Στην εξέλιξη της υπόθεσης των δύο Ελλήνων πολιτών που συνελήφθησαν για τη σημαία με το «Ορθοδοξία ή Θάνατος» μέσα στην Αγια-Σοφιά και δικάστηκαν στην Τουρκία αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, γνωστοποιώντας ότι αναμένεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες ημέρες.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υφυπουργός χαρακτήρισε θετική την κατάληξη της υπόθεσης, τονίζοντας ότι οι απαραίτητες διαδικασίες βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο και σύντομα οι δύο Έλληνες θα βρεθούν ξανά στη χώρα.

Ο Γιάννης Λοβέρδος ανέφερε ότι η επιστροφή τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότατα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, καθώς προηγουμένως πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες απέλασης που προβλέπονται από τις τουρκικές αρχές.

«Θα επιστρέψουν στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, πιθανώς στην αρχή της επόμενης εβδομάδας, καθώς πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες απέλασης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση του υφυπουργού έρχεται μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας στην Τουρκία, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την αποχώρησή τους από τη γειτονική χώρα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υφυπουργός Εξωτερικών στη συμβολή των ελληνικών διπλωματικών αρχών κατά τη διάρκεια της περιπέτειας των δύο πολιτών. Όπως υπογράμμισε, από την πρώτη ημέρα της υπόθεσης το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία μαζί τους, παρέχοντας υποστήριξη και συνδρομή σε κάθε στάδιο των διαδικασιών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ελληνικές αρχές παρακολουθούσαν στενά τις εξελίξεις, με βασικό στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και την ασφαλή επιστροφή τους στην Ελλάδα.