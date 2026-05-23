Συνελήφθησαν τρεις νεαροί (ένας 15χρονος και δύο 17χρονοι) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Τούμπας-Τριανδρίας για τη ληστεία που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη σε κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Τριανδρίας Θεσσαλονίκης.

Οι νεαροί, από κοινού με τέσσερις ακόμη συνεργούς τους, αφαίρεσαν με την απειλή χρήσης όπλου από υπάλληλο καταστήματος ψιλικών το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ, διάφορα καπνικά προϊόντα, ένα τσαντάκι που περιείχε χρήματα και προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.