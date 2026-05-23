Αν σχεδιάζετε να αγοράσετε PlayStation, Nintendo Switch 2 ή laptop μέσα στο 2026, υπάρχει κάτι που πρέπει να γνωρίζετε πριν ανοίξετε τον browser σας για σύγκριση τιμών. Ό,τι είδατε στα ράφια ή online πριν από τρεις μήνες έχει ήδη αλλάξει. Και ό,τι βλέπετε σήμερα θα αλλάξει ξανά το φθινόπωρο.

Το φαινόμενο έχει όνομα: RAMageddon. Και είναι ίσως η μεγαλύτερη τομή στις τιμές καταναλωτικής τεχνολογίας των τελευταίων δεκαετιών.

Γιατί ανεβαίνουν οι τιμές

Η τεχνητή νοημοσύνη «τρώει» μνήμη. Τα data centers της Microsoft, της Google και της Amazon απορροφούν τόσο μεγάλες ποσότητες chip μνήμης, που οι τρεις μεγαλύτεροι κατασκευαστές στον κόσμο, Samsung, SK Hynix, Micron, έχουν μεταφέρει σταδιακά την παραγωγή τους από τα chips που προορίζονται για καταναλωτικές συσκευές, προς πιο σύνθετα και ακριβότερα chips που χρησιμοποιούνται σε AI servers για επιχειρήσεις.

Αυτό που κάποτε αντιπροσώπευε το 15-18% του κόστους κατασκευής ενός PC αντιπροσωπεύει πλέον το 35%. Κάτι που μεταφράζεται απευθείας στην τιμή που πληρώνεις στο κατάστημα.

PlayStation 5: Αύξηση 100 ευρώ σε ολόκληρη την Ευρώπη

Από 2 Απριλίου 2026, η Sony εφάρμοσε νέες τιμές σε όλα τα μοντέλα PS5 στην Ευρώπη. Το PS5 Standard ανήλθε στα 649,99 ευρώ, το PS5 Digital στα 599,99 ευρώ και το PS5 Pro στα 899,99 ευρώ. Μία αύξηση της τάξης των 100 ευρώ για κάθε μοντέλο. Στις ΗΠΑ, η εικόνα είναι αντίστοιχη.

Στην Ελλάδα ισχύουν οι ευρωπαϊκές τιμές. Αν βλέπεις PS5 Standard κάτω από 650 ευρώ σε κατάστημα ή marketplace, είτε πρόκειται για παλαιό stock είτε αξίζει να ψάξεις την προέλευση.

Σε επίπεδο συνολικής εικόνας, οι ανατιμήσεις είναι πλέον αισθητές. Από την κυκλοφορία του το 2020, το PS5 Digital Edition έχει αυξηθεί συνολικά κατά 200 ευρώ, ενώ το Standard Edition καταγράφει άνοδο 150 ευρώ. Την ίδια στιγμή, το PS5 Pro, με τιμή 899,99 ευρώ, πλησιάζει πλέον το ψυχολογικό όριο των 1.000 ευρώ, μια κατηγορία τιμής που μέχρι πρόσφατα συνδεόταν κυρίως με τα high-end gaming PCs.

Nintendo Switch 2: Η αύξηση έρχεται τον Σεπτέμβριο

Η Nintendo ανακοίνωσε στις 8 Μαΐου 2026 νέες αυξήσεις τιμών σε διεθνές επίπεδο. Στην Ευρώπη, η τιμή της κονσόλας θα αυξηθεί από 469,99 ευρώ σε 499,99 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Στις ΗΠΑ, η ανατίμηση φτάνει τα 50 δολάρια, με την τελική τιμή να διαμορφώνεται στα 499,99 δολάρια. Στην Ιαπωνία, η αύξηση ισχύει ήδη από τις 25 Μαΐου, με την τιμή να ανεβαίνει από 49.980 γεν σε 59.980 γεν, δηλαδή περίπου κατά 20%.

Ο πρόεδρος της Nintendo, Σουντάρο Φουρουκάβα, αναγνώρισε ότι η αύξηση δεν καλύπτει πλήρως το πρόσθετο κόστος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αναπροσαρμογών στο μέλλον.

Για όσους σχεδιάζουν να αγοράσουν το Switch 2, το περιθώριο μέχρι τα τέλη Αυγούστου αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία, καθώς μέχρι τότε θα μπορούν να το βρουν στην παλιά τιμή.

Laptops: Ποια κατηγορία επηρεάζεται περισσότερο

Σημαντικές ανατιμήσεις αναμένονται και στην αγορά των laptops, με τις τιμές να εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 20% έως 30% σε όλες τις κατηγορίες. Η μεγαλύτερη πίεση φαίνεται πως θα καταγραφεί στα mid-range μοντέλα, όπου οι αυξήσεις μπορεί να φτάσουν ακόμη και το 40%.

Στην πράξη, οικονομικά laptops που μέχρι σήμερα πωλούνταν στα 400–500 ευρώ, αναμένεται να ξεπεράσουν το όριο των 600 ευρώ. Την ίδια ώρα, μεγάλοι κατασκευαστές όπως η Lenovo, η Dell, η HP, η Acer και η ASUS έχουν ήδη προειδοποιήσει για αυξήσεις της τάξης του 15% έως 20% μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένα laptop που κόστιζε 700 ευρώ στα τέλη του 2025, μπορεί να φτάσει τα 850 – 900 ευρώ μέχρι το τέλος της χρονιάς, χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα στις προδιαγραφές του.

Οι κινήσεις των μεγάλων κατασκευαστών δείχνουν ήδη την κατεύθυνση της αγοράς. Η Apple αύξησε την τιμή εκκίνησης του MacBook Air κατά 100 λίρες, διπλασιάζοντας παράλληλα την ελάχιστη χωρητικότητα αποθήκευσης. Η Microsoft απέσυρε τα χαμηλότερης τιμής μοντέλα Surface, ανεβάζοντας ουσιαστικά την τιμή εκκίνησης κατά 170 έως 200 λίρες. Αντίστοιχα, η Lenovo ενημέρωσε τους αντιπροσώπους της ότι όλες οι υπάρχουσες προσφορές και τιμές έληξαν από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Η λογική πίσω από αυτές τις κινήσεις είναι απλή: όταν το επιπλέον κόστος δεν μπορεί να απορροφηθεί, οι εταιρείες είτε αυξάνουν τις τιμές είτε περιορίζουν τις προδιαγραφές. Ήδη, αρκετοί κατασκευαστές επιστρέφουν σε laptops με 8GB RAM, υποχωρώντας από τα 16GB που είχαν αρχίσει να θεωρούνται standard. Σε άλλες περιπτώσεις, μειώνεται η ποιότητα της οθόνης ή η χωρητικότητα της μπαταρίας, ώστε να συγκρατηθεί το τελικό κόστος.

Το αποτέλεσμα είναι μια αγορά στην οποία ο καταναλωτής καλείται να πληρώσει περισσότερο, χωρίς απαραίτητα να παίρνει καλύτερο προϊόν.

Ο οδηγός επιβίωσης

Για όσους σκέφτονται αγορά PS5, η εικόνα δεν δείχνει άμεση αποκλιμάκωση των τιμών. Η τρέχουσα τιμή φαίνεται πως ήρθε για να μείνει, ενώ η Sony φέρεται να εξετάζει ακόμη και καθυστέρηση του PS6 έως το 2028 ή το 2029, περιμένοντας μεγαλύτερη σταθεροποίηση στο κόστος των εξαρτημάτων. Αυτό σημαίνει ότι το PS5 θα παραμείνει η βασική επιλογή της αγοράς για αρκετά ακόμη χρόνια, χωρίς ουσιαστικές προσδοκίες για μείωση τιμής.

Στην περίπτωση του Nintendo Switch 2, το χρονικό περιθώριο είναι πιο συγκεκριμένο. Όσοι σκοπεύουν να το αγοράσουν, έχουν λόγο να κινηθούν πριν από την 1η Σεπτεμβρίου, όταν τίθεται σε ισχύ η αύξηση των 30 ευρώ. Η ανατίμηση μπορεί να μην είναι μεγάλη, ωστόσο το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρόεδρος της Nintendo έχει αναγνωρίσει πως δεν καλύπτει πλήρως το αυξημένο κόστος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αναπροσαρμογής μέσα στο 2027.

Για την αγορά laptop, η επιλογή χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή. Ένα καλό μοντέλο του 2025 με 16GB RAM και 512GB SSD μπορεί να αποδειχθεί καλύτερη αγορά από ένα νεότερο laptop του 2026 με υψηλότερη τιμή και υποβαθμισμένες προδιαγραφές. Τα ανακατασκευασμένα business laptops, όπως ThinkPad, Dell Latitude και HP EliteBook, αποτελούν επίσης ισχυρή εναλλακτική για όσους αναζητούν καλύτερη σχέση τιμής και απόδοσης.

Αν η επιλογή είναι καινούργιο μοντέλο, κρίσιμο σημείο είναι η μνήμη RAM. Πολλά premium laptops διαθέτουν πλέον κολλητή μνήμη, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να αναβαθμιστεί αργότερα. Με τα δεδομένα του 2026, τα 16GB RAM δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά το απολύτως ελάχιστο.

Ο λογαριασμός της τεχνητής νοημοσύνης φτάνει στον καταναλωτή

Για δεκαετίες, η αγορά των κονσολών ακολουθούσε έναν σχεδόν σταθερό κανόνα: όσο περνούσε ο κύκλος ζωής τους, οι τιμές έπεφταν. Οι εταιρείες αποσβέναν το αρχικό κόστος παραγωγής, οι αλυσίδες εφοδιασμού ωρίμαζαν και ο καταναλωτής μπορούσε να περιμένει ότι, αργά ή γρήγορα, η ίδια κονσόλα θα γινόταν πιο προσιτή.

Σήμερα, αυτός ο κανόνας έχει ανατραπεί. Οι κονσόλες δεν φθηναίνουν, τα laptops ακριβαίνουν και οι κατασκευαστές πιέζονται από μια αγορά εξαρτημάτων που αλλάζει με ταχύτητα. Η SK Hynix εκτιμά ότι η σημερινή έλλειψη μπορεί να παραταθεί έως το 2030, δείχνοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για μια προσωρινή αναταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα. Πρόκειται για μια βαθύτερη, δομική αναδιάρθρωση της βιομηχανίας μνήμης, στην οποία η τεχνητή νοημοσύνη απορροφά ολοένα μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής δυναμικότητας.

Το αποτέλεσμα φτάνει τελικά στο ράφι. Από τις κονσόλες μέχρι τα laptops, ο καταναλωτής βλέπει υψηλότερες τιμές, λιγότερες προσφορές και, σε αρκετές περιπτώσεις, προϊόντα με πιο περιορισμένες προδιαγραφές. Με απλά λόγια, ο λογαριασμός της τεχνητής νοημοσύνης δεν μένει μόνο στα data centers. Περνά σταδιακά και στην τσέπη του καταναλωτή.