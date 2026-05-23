Καθώς η μέρα υποχωρεί για να δώσει τη θέση της στο σουρούπωμα, η Χόι Αν μεταμορφώνεται σε ένα ζωντανό παραμύθι. Χιλιάδες χειροποίητα μεταξωτά φανάρια ανάβουν ταυτόχρονα, λούζοντας με ένα γλυκό φως κάθε γωνιά της, δημιουργώντας μια μυστηριώδη, ανατολίτικη ατμόσφαιρα.

Όπως, άλλωστε, είναι η ίδια η πόλη του Βιετνάμ, που δεν αποτελεί απλώς έναν ακόμη εναλλακτικό ταξιδιωτικό προορισμό, αλλά μια «βουτιά» στην παράδοση, την ηρεμία και την απόλυτη μαγεία της Ανατολής. Η Χόι Αν, που περιλαμβάνεται στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από το 1999, είναι γνωστή και ως η «πόλη των φαναριών», ενώ φημίζεται για την παραδοσιακή της αρχιτεκτονική, η οποία συνδυάζει κινεζικά και ιαπωνικά με ευρωπαϊκά (κυρίως γαλλικά) στοιχεία.

Στο παλαιό κέντρο δεσπόζουν τα χαρακτηριστικά κίτρινα σπίτια που συνυπάρχουν σε ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό με κινεζικούς ναούς, ξύλινα μαγαζιά και παλιά κανάλια. Σήμα κατατεθέν της πόλης είναι η Ιαπωνική Γέφυρα ή Γέφυρα-Παγόδα, η οποία κατασκευάστηκε τον 18ο αιώνα για να συνδέσει την ιαπωνική με την κινεζική συνοικία. Μέσα στη γέφυρα υπάρχει ένας μικρός ναός αφιερωμένος στον ταοϊστικό θεό Τραν Βο Μπακ Ντε, ο οποίος πιστεύεται ότι ελέγχει τον καιρό. Στις δύο άκρες της γέφυρας υπάρχουν δύο γλυπτά, ένας σκύλος και μια μαϊμού, τα οποία δηλώνουν ότι η κατασκευή της γέφυρας άρχισε στη χρονιά του σκύλου και ολοκληρώθηκε στη χρονιά του πιθήκου.

