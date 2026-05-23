Σοκαρισμένοι είναι οι θαμώνες του μαγαζιού όπου έγινε η ανταλλαγή πυρών μεταξύ του δράστη με το ψευδώνυμο «Τίτι» που έχει βαρύ ποινικό παρελθόν και αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών στις 05:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου 23 Μαΐου στο Μικρολίμανο.

Ένας νεαρός άνδρας που έφυγε ακριβώς πριν γίνει η ανταλλαγή των πυρών, μιλώντας στο Action 24, ανέφερε: «Το μαγαζί ήταν ακόμα γεμάτο εκείνη την ώρα, κοπέλες, αγόρια, ήταν όλα μια χαρά, δεν είχε γίνει κάτι, δεν υπήρχαν περίεργα άτομα στο μαγαζί για να πω κιόλας ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο».

«Εκεί που έπεσαν οι πυροβολισμοί είχε 3-4 τραπεζοκαθίσματα».

«Έπαθα σοκ, φύγαμε νωρίτερα από το μαγαζί με την κοπέλα μου και λέω απίστευτο… λες και ο Θεός μου είπε φύγε πιο νωρίς. Βλέπω αυτό που έγινε και λέω παλι καλά που έφυγα, αλήθεια», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Θυμίζεται ότι ο δράστης είχε στην κατοχή του τρία πυροβόλα όπλα, σηκώνοντας το ένα και ρίχνοντας πυρά προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι πρόλαβαν να καλυφθούν. Τότε ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, τραυματίζοντάς τον στον λαιμό. Ο δράστης διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Αττικόν» και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.