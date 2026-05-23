Ένας από τους πιο επικίνδυνους Αλβανούς κακοποιούς είναι ο «πρωταγωνιστής» του ένοπλου επεισοδίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από μπαρ στο Μικρολίμανο με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών.

Ο λόγος για τον «Τίτι», ένα μέλος της αλβανικής μαφίας με τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά ονόματα και ηλικίες, ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος από πυρά αστυνομικού στο Αττικό νοσοκομείο για χειρουργείο και νοσηλεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτομο αυτό έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για υπόθεση ανθρωποκτονίας, ν. περί ναρκωτικών και ν. περί όπλων, διαρρήξεις και κλοπές, ενώ φέρεται να έχει πυροβολήσει εναντίον αστυνομικών.

Αυτός ακριβώς ήταν και ο λόγος που μόλις έβγαλε όπλο και απείλησε να πυροβολήσει τους άνδρες του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών για να διαφύγει, αυτοί έκαναν χρήση του δικού τους υπηρεσιακού οπλισμού και τον τραυμάτισαν. Ο «Τίτι» ήταν έτοιμος για μάχη, καθώς πάνω του είχε τρία όπλα (δύο πιστόλια και ένα περίστροφο), ενώ δίπλα του σε τσαντάκι βρέθηκαν χειροβομβίδες -που δεν θα δίσταζε να χρησιμοποιήσει για να μην συλληφθεί.

Ο Αλβανός κακοποιός, μεταξύ άλλων, είχε δραπετεύσει από αστυνομική υπηρεσία στις αρχές Ιουνίου του 2019 μαζί με τουλάχιστον άλλα τρία άτομα. Εσχάτως φαίνεται να είχε αποφυλακιστεί υπό όρους, αλλά επέστρεψε άμεσα στην παρανομία.