Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους το βράδυ της Παρασκευής οι δύο αδελφοί, ηλικίας 44 και 39 ετών, από τα Βορίζια της Κρήτης, οι οποίοι κατηγορούνται μαζί με τον 43χρονο θείο τους για σειρά σοβαρών αδικημάτων που φέρονται να συνδέονται με εκβιασμούς, απειλές, καταπατήσεις και παράνομες επιδοτήσεις στην περιοχή του Αμαρίου.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην Κρήτη, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνονται καταθέσεις κατοίκων που περιγράφουν ένα πολυετές καθεστώς φόβου, πίεσης και εκφοβισμού. Σύμφωνα με το Cretalive, οι δύο άνδρες προφυλακίστηκαν μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, ενώ ο 43χρονος θείος τους δεν απολογήθηκε, καθώς νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Στο νοσοκομείο ο 43χρονος θείος

Ο 43χρονος αγροτοκτηνοτρόφος, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου λίγο πριν από την προγραμματισμένη απολογία του.

Η συνήγορός του, Θεονύμφη Μπέρκη, ανέφερε ότι ο εντολέας της αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας με την καρδιά του. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, η ανακρίτρια να μεταβεί στο νοσοκομείο, προκειμένου να λάβει την απολογία του το Σάββατο.

Ο 43χρονος είχε συλληφθεί με ένταλμα στην Αθήνα, έξω από το Ωνάσειο, και μεταφέρθηκε με μεταγωγή στην Κρήτη για να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Ρέθυμνο.

Καταθέσεις περίπου 40 μαρτύρων

Η δικογραφία περιλαμβάνει καταθέσεις περίπου 40 μαρτύρων, οι οποίοι περιγράφουν ένα σύστημα εκφοβισμού σε βάρος κατοίκων και ιδιοκτητών γης στην περιοχή του Αμαρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι μάρτυρες κάνουν λόγο για απειλές, ξυλοδαρμούς, εμπρησμούς, καταστροφές καλλιεργειών, καταπατήσεις και πιέσεις σε ιδιοκτήτες ώστε να σιωπούν ή να εγκαταλείπουν τις περιουσίες τους. Η υπόθεση χειρίστηκε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, με το νομικό πλαίσιο να είναι πλέον ιδιαίτερα αναβαθμισμένο σε σχέση με παλαιότερες υποθέσεις αγροζημιών στην περιοχή.

«Δεν αντέχουμε πια»

Χαρακτηριστικές είναι οι μαρτυρίες κατοίκων που περιγράφουν πολυετείς πιέσεις και φόβο. Ένας από τους μάρτυρες ανέφερε ότι, μετά από χρόνια εντάσεων, έφτασε στο σημείο να μην πηγαίνει στην περιουσία του, ενώ ως πράξη εκδίκησης φέρεται να πυρπολήθηκε το αυτοκίνητο του γιου του, με τη ζημιά να υπολογίζεται στη δικογραφία σε περίπου 27.000 ευρώ.

«Θα ακούσετε πολλά ακόμα… Μακάρι να αποδοθεί δικαιοσύνη γιατί δεν αντέχουμε πια», δήλωσε κάτοικος στο Cretalive, αποτυπώνοντας το κλίμα που επικρατεί στην περιοχή.

Άλλη μαρτυρία γυναίκας από την περιοχή φέρεται να αναφέρει: «Δεν πρόλαβε να πεθάνει ο πατέρας μου και καταπάτησαν το ποιμνιοστάσιό μας».

Οι κατηγορίες που εξετάζουν οι αρχές

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση αφορά κακουργηματικές εκβιάσεις, οργανωμένη δράση με οικονομικό όφελος, καταπατήσεις, φθορές περιουσιών και παράνομες επιδοτήσεις μέσω ψευδών δηλώσεων ζωικού κεφαλαίου και εκτάσεων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι συλληφθέντες φέρονται ως αρχηγικά στελέχη ομάδας που διέταζε, μεταξύ άλλων, εκβιασμούς, εμπρησμούς και κλοπές, με δράση που ξεκινούσε από τα Βορίζια και επεκτεινόταν στο Αμάρι Ρεθύμνου.

Η υπόθεση συνδέεται και με έρευνα για παράνομες επιδοτήσεις, με τις αρχές να εξετάζουν δηλώσεις που αφορούν ζωικό κεφάλαιο και εκτάσεις, στο πλαίσιο ελέγχων για οικονομικό όφελος μέσω επιδοτήσεων.

Αρνούνται τις κατηγορίες οι κατηγορούμενοι

Οι κατηγορούμενοι, από την πλευρά τους, αρνούνται κατηγορηματικά όσα τους αποδίδονται.

Υποστηρίζουν ότι δεν έχουν καταπατήσει περιουσίες και ότι μισθώνουν εκτάσεις για τα ζώα τους. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδονται, κάνουν λόγο για στοχοποίηση της οικογένειάς τους και αρνούνται ότι υπήρχε οργανωμένο σύστημα εκβιασμών ή βίας.

Αναμένεται η απολογία του 43χρονου

Μετά την προφυλάκιση των δύο αδελφών, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην απολογία του 43χρονου θείου τους, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του.

Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς οι καταγγελίες κατοίκων, το εύρος της δικογραφίας και η εμπλοκή της Ομάδας Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης δείχνουν ότι οι αρχές αντιμετωπίζουν πλέον τέτοιες υποθέσεις όχι ως μεμονωμένες αγροτικές διαφορές, αλλά ως οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα με οικονομικό κίνητρο.

Η επόμενη δικαστική εξέλιξη αναμένεται να κρίνει αν και ο 43χρονος θα πάρει τον δρόμο της προσωρινής κράτησης ή αν θα υπάρξει διαφορετική ποινική μεταχείριση λόγω της κατάστασης της υγείας του.