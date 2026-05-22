Αναστάτωση επικρατεί στο Βόλο μετά από καταγγελία ότι εμφανίστηκε ξανά ο «Κάμελ», ένας άνδρας γνώριμος των αρχών, που έχει κατηγορηθεί ότι επιτίθεται σε γυναίκες.

Η ιστοσελίδα thenewspaper.gr έγραψε ότι γυναίκα κατήγγειλε επίθεση σε βάρος της κοντά στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης.

Συγκεκριμένα, απευθύνθηκε στην αστυνομία υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε επίθεση από άτομο που είναι γνωστό στις τοπικές αρχές με το προσωνύμιο «Κάμελ». Αμέσως μετά την καταγγελία, άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ ξεκίνησαν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν τον καταγγελλόμενο.

Ο συγκεκριμένος άνδρας έχει απασχολήσει επανειλημμένα στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για σειρά παραβατικών ενεργειών, ενώ κατά το παρελθόν είχε οδηγηθεί και στη φυλακή. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί σοβαρά περιστατικά επιθέσεων σε βάρος γυναικών, στις οποίες φέρεται να είχε ρίξει καυστική ουσία στο πρόσωπο, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της νέας καταγγελίας, ενώ εξετάζονται όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει από το περιστατικό.