Στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων βρέθηκε η βασιλική πριγκίπισσα Άννα, όπου ενημερώθηκε αναλυτικά για τη λειτουργία του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της χώρας.

Η αδελφή του βασιλιά Καρόλου της Βρετανίας, η οποία πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΣΚΕΔΙΚ και ήρθε σε επαφή με τα στελέχη που διαχειρίζονται τον σχεδιασμό της εθνικής ετοιμότητας.

Την υποδοχή της στο υπουργείο έκανε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ενώ η παρουσίαση της αποστολής του Κέντρου έγινε από τον διοικητή του, υποστράτηγο Αναστάσιο Μιχαλόπουλο.

Η συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο και οι δεσμοί των δύο χωρών

Το πρωί της Παρασκευής, η πριγκίπισσα Άννα, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Σερ Τιμ Λόρενς, μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Όπως έγινε γνωστό από ανακοίνωση που εξέδωσε η πρεσβεία της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, η συγκεκριμένη συνάντηση αποτέλεσε μια ευκαιρία προκειμένου να υπογραμμιστεί η μακροχρόνια φιλία καθώς και οι στενοί δεσμοί που συνδέουν τους δύο λαούς.

Το ταξίδι στα Χανιά για την επέτειο της Μάχης της Κρήτης

Ο επόμενος σταθμός του ταξιδιού της περιλαμβάνει τη μετάβασή της στην Κρήτη, προκειμένου να δώσει το παρών στις επίσημες εκδηλώσεις για την 85η επέτειο από τη Μάχη της Κρήτης.

Το πρόγραμμα της αυριανής ημέρας περιλαμβάνει την παρουσία της στο Μάλεμε, όπου θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Βρετανίας, τιμώντας τους πεσόντες αεροπόρους των 30 και 33 Σμηναρχιών. Στη συνέχεια, θα πάρει μέρος στην τελετή που θα διεξαχθεί στο συμμαχικό κοιμητήριο της Σούδας, στην οποία θα παρευρεθούν αξιωματούχοι και ξένες αποστολές.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στα Χανιά, έχουν επίσης προγραμματιστεί επαφές με οικογένειες Συμμαχικών στρατιωτών που έλαβαν μέρος στις μάχες, καθώς και με απογόνους Κρητικών που συμμετείχαν στην εθνική αντίσταση.