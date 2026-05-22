Ραγδαίες είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς μια ανάσα πριν από την επίσημη ανακοίνωση φαίνεται πως βρίσκεται η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Με τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις να βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, επιβεβαίωσε από τη Σουηδία ότι υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες μέσω Πακιστάν, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί μια «καλή συμφωνία» χωρίς πυρηνικά όπλα και με ανοιχτό το Στενό του Ορμούζ. Σε αντίθετη περίπτωση, η Ουάσιγκτον ενεργοποιεί ένα σκληρό «Σχέδιο Β» με άλλες επιλογές.

Οι διπλωματικές μηχανές έχουν ανάψει για τα καλά, καθώς πέρα από το Ισλαμαμπάντ, ομάδα διαπραγματευτών από το Κατάρ έφτασε εκτάκτως στην Τεχεράνη για να κλειδώσει τη συμφωνία, παρά τις πρόσφατες επιθέσεις που είχε δεχτεί η Ντόχα από ιρανικά drones.

Σε μια προσπάθεια να διασωθεί η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, μεταβαίνει εσπευσμένα στην Τεχεράνη. Το Ισλαμαμπάντ, που εκτελεί χρέη βασικού μεσολαβητή, επιχειρεί να αναζωογονήσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ, μετά την αποτυχία του πρώτου επίσημου γύρου συνομιλιών. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτή η κίνηση θα δώσει την απαιτούμενη ώθηση για την ειρήνη.



Στο μεταξύ, το σαουδαραβικό δίκτυο al-Arabiya δημοσίευσε το προσχέδιο 9 σημείων, το οποίο προβλέπει άμεση, καθολική κατάπαυση του πυρός, ασφάλεια στο Στενό του Ορμούζ και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

Η συμφωνία 9 σημείων λέγεται ότι προβλέπει:

Άμεση, συνολική, άνευ όρων κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων, θαλάσσιων και αεροπορικών

Αμοιβαία δέσμευση να μην στοχοποιούνται στρατιωτικές, πολιτικές ή οικονομικές υποδομές

Τερματισμός στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και παύση του “πολέμου” δημοσιευμάτων σε ΜΜΕ

Δεσμεύσεις για σεβασμό της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της μη παρέμβασης σε εσωτερικές υποθέσεις

Εγγυημένη ελευθερία ναυσιπλοΐας στον Αραβικό Κόλπο, το Στενό του Ορμούζ και τον Κόλπο του Ομάν

Κοινό μηχανισμό για την παρακολούθηση της εφαρμογής και την επίλυση διαφορών

Διαπραγματεύσεις για τα εκκρεμή ζητήματα που θα ξεκινήσουν εντός επτά ημερών

Τη σταδιακή άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για τη δέσμευση του Ιράν στους όρους της συμφωνίας

Επαναβεβαίωση της συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών

Στο διπλωματικό θρίλερ μπαίνει αναπάντεχα και το Κατάρ, καθώς, νωρίτερα, ομάδα διαπραγματευτών έφτασε στην Τεχεράνη, συντονίζοντας τις κινήσεις της με την Ουάσιγκτον. Η Ντόχα αναλαμβάνει ρόλο-κλειδί δίπλα στο Πακιστάν, παρά το γεγονός ότι είχε δεχθεί ιρανικά πλήγματα.



Η ιστορική συμφωνία αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός ωρών, μόλις δώσουν το τελικό πράσινο φως οι δύο πλευρές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.