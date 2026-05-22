Αιχμηρός απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού και στο νέο πολιτικό της εγχείρημα εμφανίστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας την παρουσίαση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η εκδήλωση δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί το προηγούμενο διάστημα, εκτιμώντας ότι η έναρξη του νέου κόμματος δεν είχε την ορμή που επιχειρήθηκε να της αποδοθεί. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε ότι ο χώρος ήταν μικρός και, ακόμη κι έτσι, κατά την άποψή του, «δυσκολεύτηκε να γεμίσει».

«Η έναρξη δεν ήταν ανάλογη των προσδοκιών»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε αρχικά ότι θεωρεί θεμιτό το δικαίωμα της Μαρίας Καρυστιανού να πολιτευτεί, σημειώνοντας ωστόσο πως η χθεσινή παρουσίαση δεν επιβεβαίωσε το κλίμα δυναμικής που είχε διαμορφωθεί.

«Θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής και όχι με κακία», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η έναρξη που έκανε χθες σίγουρα δεν ήταν ανάλογη των προσδοκιών που είχαν καλλιεργηθεί».

Η εκδήλωση της Μαρίας Καρυστιανού πραγματοποιήθηκε στο Ολύμπιον, όπου παρουσιάστηκε το νέο πολιτικό εγχείρημα με τίτλο «Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Μαρία Καρυστιανού Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών», με σύμβολο ένα περιστέρι με κλαδί ελιάς.

Η σύγκριση με την παρουσίαση του βιβλίου του

Ο υπουργός Υγείας προχώρησε και σε σύγκριση με την παρουσίαση του δικού του βιβλίου για τη Ρώμη, υποστηρίζοντας ότι είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί στο Ολύμπιον, αλλά τελικά ο χώρος κρίθηκε ανεπαρκής.

«Το Ολύμπιον χωράει 600 άτομα και εγώ πήγα στο Βελλίδειο, γιατί δεν χώραγαν τα άτομα», είπε, προσθέτοντας ότι στην παρουσίαση του βιβλίου του είχε «τουλάχιστον τον τετραπλάσιο κόσμο από όσους χωράει το Ολύμπιον».

Με τη σύγκριση αυτή, ο κ. Γεωργιάδης επιχείρησε να αποδομήσει την εικόνα μαζικής δυναμικής γύρω από το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η πραγματική απήχηση της εκδήλωσης ήταν χαμηλότερη από την πολιτική και επικοινωνιακή προβολή που είχε προηγηθεί.

«Ξαναζεσταμένα φαγητά»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε και το περιεχόμενο της πολιτικής παρέμβασης της Μαρίας Καρυστιανού, υποστηρίζοντας ότι δεν άκουσε κάτι νέο.

«Η ουσία αυτών που είπε ήταν ξαναζεσταμένα φαγητά που ακούμε συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να αμφισβητήσει την πολιτική πρωτοτυπία του νέου φορέα.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται να προστεθεί στη σκληρή πολιτική αντιπαράθεση που έχει ανοίξει γύρω από την κάθοδο της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να την αντιμετωπίσει πλέον ως κανονικό πολιτικό αντίπαλο και όχι μόνο ως πρόσωπο συνδεδεμένο με την υπόθεση των Τεμπών.

Στο επίκεντρο η πολιτική δυναμική της Καρυστιανού

Η παρουσίαση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές συζητήσεις, καθώς η Μαρία Καρυστιανού επιχειρεί να μετατρέψει το κοινωνικό αίτημα για δικαιοσύνη στην υπόθεση των Τεμπών σε οργανωμένο πολιτικό φορέα.

Η κριτική του Άδωνι Γεωργιάδη εστιάζει ακριβώς σε αυτό το σημείο: αν το νέο εγχείρημα διαθέτει πραγματική κοινωνική και εκλογική δυναμική ή αν η προβολή του είναι μεγαλύτερη από την απήχησή του.

Το βέβαιο είναι ότι η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» μπαίνει από την πρώτη στιγμή στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με την κυβέρνηση να ανεβάζει τους τόνους και τη Μαρία Καρυστιανού να βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την κριτική που συνοδεύει κάθε νέο κόμμα που διεκδικεί ρόλο στο πολιτικό σκηνικό.