Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παίδων το 3,5 ετών κοριτσάκι στην Κρήτη, καθώς φέρει εμφανή σημάδια κακοποίησης, με την αστυνομία να συλλαμβάνει τη μητέρα του και να αναζητά τον πατέρα που εξαφανίστηκε.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιγράφοντας την υγεία του παιδιού, είπε στο Live News:

«Έχει εμφανή σημάδια κακοποίησης. Έφερε μώλωπες σε όλο το σώμα από χτυπήματα. Διαπιστώθηκε ότι πάσχει από επισκληρίδιο αιμάτωμα. Οδηγήθηκε στο χώρο των χειρουργείων. Εκεί σταθεροποιήθηκε από ομάδα γιατρών. Φέρει χτυπήματα, είναι κακοποιημένο και σε προηγούμενα διαστήματα».

Επίσης, ο Γιώργος Χαλκιαδάκης, διοικητής του ΠΑΓΝΗ που πρώτα νοσηλεύτηκε το παιδί, δήλωσε:

«Βρίσκεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων. Οι εξετάσεις που έγιναν δείχνουν αιματώματα στον εγκέφαλο και ισχαιμία στα βασικά εργαλεία. Ένα παλιό κάταγμα στο δεξιό βραχιόνιο, η κατάσταση του είναι κρίσιμη. Είναι μια περίπτωση που εξετάζουμε και αυτός είναι ο λόγος που έχουν κληθεί ιατροδικαστές. Το παιδί φέρει πολλαπλές εκχυμώσεις σε όλο το σώμα».

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί η μητέρα του παιδιού μετά την εισαγωγή του κοριτσιού στο νοσοκομείο, ενώ αναζητείται ο πατέρας που εξαφανίστηκε.