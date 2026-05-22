Ασταθής φαίνεται να είναι ο καιρός και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία.

Ο παρουσιαστής καιρού του Mega, Γιάννης Καλλιάνος, δήλωσε ότι αν και είναι νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, φαίνεται ότι θα σημειωθούν βροχές, κυρίως στο εσωτερικό της χώρας.

Πιο αναλυτικά, μιλώντας στο Live News, είπε για την εξέλιξη του καιρού:

«Αύριο θα είναι μια μέρα εκτεταμένης αστάθειας. Στις περισσότερες περιοχές βροχές και καταιγίδες, κυρίως προς το μεσημέρι. Στην Αττική θα βρέχει από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Από το απόγευμα ο καιρός βελτιώνεται και την Κυριακή θα έχουμε πάλι αστάθεια.

Τα φαινόμενα θα μας απασχολήσουν μέχρι Δευτέρα, Τρίτη, αλλά επανέρχονται το επόμενο Παρασκευοσαββατοκύριακο. Δεν φαίνεται να έχουμε κάποια κακοκαιρία, κάτι το εξεζητημένο καιρικά ή που θα δώσει βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Καλός θα είναι ο καιρός, αλλά θα βιώσουμε μέρες αστάθειας.

Δεν μπορούμε ακόμη να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα, αλλά εκτιμώ ότι δεν θα μας αποχαιρετήσει η αστάθεια. Με εξάρσεις, κυρίως στο εσωτερικό της χώρας».