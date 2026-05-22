Σε μια συγκλονιστική συνέντευξη-εξομολόγηση, την πρώτη του σε δυτικό μέσο ενημέρωσης, ο Νικολάς Μαδούρο Γκέρα, γιος του έκπτωτου ισχυρού άνδρα της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, προχωρά σε μια πρωτοφανή αυτοκριτική, καθώς, μιλώντας στο γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, ο 35χρονος, γνωστός ως «Νικολασίτο», παραδέχεται ανοιχτά τα εγκληματικά λάθη του παρελθόντος, την υποτίμηση της αμερικανικής ισχύος, αλλά και τις «ακρότητες» ενός καθεστώτος που επί χρόνια κρατούσε τη χώρα απομονωμένη σαν «χελώνα στο καβούκι της».



Η ζωή στη Βενεζουέλα άλλαξε δραματικά τα ξημερώματα της 3ης Ιανουαρίου, όταν μια θυελλώδης αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση με 150 ελικόπτερα και αεροσκάφη σφυροκόπησε το Καράκας. Ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ εισέβαλαν στο στρατιωτικό συγκρότημα Φουέρτε Τιούνα, συνέλαβαν τον Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, και τους μετέφεραν σε φυλακή της Νέας Υόρκης, όπου αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για ναρκοεμπόριο και τρομοκρατία.



Ο γιος του Μαδούρο, που προοριζόταν για διάδοχος της εξουσίας, αποκαλύπτει μια άγνωστη μέχρι σήμερα λεπτομέρεια από εκείνη τη νύχτα τρόμου. Στο κινητό τηλέφωνο του πατέρα του, το οποίο οι Αμερικανοί ξέχασαν μέσα στη βιασύνη τους, βρήκε ένα ηχητικό μήνυμα που δεν πρόλαβε να σταλεί ποτέ. Ήταν ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα, καθώς ο Μαδούρο πίστευε ότι θα πέθαινε από τους βομβαρδισμούς, καλώντας τον λαό να συνεχίσει να μάχεται.



«Υποτίμησα τις δυνατότητές τους και υπερεκτίμησα τις δικές μας», εξομολογείται με αφοπλιστική ειλικρίνεια ο Γκέρα, τονίζοντας πως η ηγεσία απέτυχε παταγωδώς να προστατεύσει τον πρόεδρο. Σήμερα, ο Μαδούρο μοιράζεται το ίδιο κελί με άλλους 18 κρατούμενους, διαβάζει τη Βίβλο και αρχαία ελληνική τραγωδία, ενώ για ενάμιση 24ωρο βρέθηκε στο ίδιο κελί με τον διάσημο ράπερ Tekashi69.



Το πιο αιχμηρό σημείο της συνέντευξης αφορά την παραδοχή των εγχώριων εγκλημάτων. Ο Γκέρα παραδέχεται ότι το Chavismo οφείλει να ζητήσει συγγνώμη από τον λαό για τις «ακρότητες» της αστυνομίας και τις αυθαιρεσίες της δικαιοσύνης που στερούσε το δικαίωμα της δίκαιης δίκης. Δηλώνει μάλιστα ότι τώρα, που ο πατέρας του είναι φυλακισμένος στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μπορεί να καταλάβει απόλυτα τον πόνο των συγγενών των πολιτικών κρατουμένων της Βενεζουέλας.



Μετά το σοκ, η νέα κυβέρνηση υπό την Ντέλσι Ροντρίγκεζ επιχειρεί μια στροφή 180 μοιρών προς τον ρεαλισμό, ψηφίζοντας νόμο περί αμνηστίας και ανοίγοντας τον πετρελαϊκό τομέα στις ΗΠΑ. «Χρειαζόμαστε τη Δύση για να αναπτυχθούμε», καταλήγει ο Γκέρα, στέλνοντας μήνυμα συμφιλίωσης στην Ουάσιγκτον και ξεκαθαρίζοντας ότι η Βενεζουέλα δεν αντέχει άλλες κυρώσεις.



Παράλληλα, βάζει φρένο στα σενάρια για άμεσες κάλπες, τονίζοντας ότι ο λαός αυτή τη στιγμή δεν έχει όρεξη για εκλογές, αλλά διψά για οικονομική ανάσα, σταθερότητα και ειρήνη, σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel.