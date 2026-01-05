Ενώπιον της αμερικανικής Δικαιοσύνης βρέθηκε ο Νικολάς Μαδούρο, υποστηρίζοντας ότι είναι αιχμάλωτος πολέμου από τις ΗΠΑ, καθώς δεν συνελήφθη σε ξένο έδαφος, αλλά στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο μυστικής επιχείρησης. Ταυτόχρονα, κάνει το γύρο του διαδικτύου ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται να γονατίζει αναγκαστικά κατά τη μεταγωγή του.

«Είμαι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, με συνέλαβαν στο σπίτι μου στο Καράκας της Βενεζουέλας μαζί με τη σύζυγό μου και θα τοποθετηθώ αναφορικά με τις κατηγορίες μόλις τις διαβάσω αναλυτικά – προσεκτικά – μόνος μου», είπε ο Μαδούρο στο δικαστήριο.

«Θεωρώ ότι είμαι αιχμάλωτος πολέμου, είμαι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας», πρόσθεσε στη συνέχεια. Η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, 69 ετών, δήλωσε επίσης αθώα.

Ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν είπε στο ζεύγος ότι έχουν το δικαίωμα να ενημερώσουν το προξενείο της Βενεζουέλας για τη σύλληψή τους και όρισε την επόμενη δικάσιμο στις 17 Μαρτίου.

Ο δικηγόρος του Μαδούρο, ο Μπάρι Πόλακ, είπε ότι αναμένει μια «περίπλοκη και τεράστια» δικαστική μάχη με αντικείμενο τη «στρατιωτική απαγωγή» του πελάτη του. Σημείωσε ότι ο Μαδούρο δεν ζήτησε την αποφυλάκισή του αλλά ενδέχεται να το κάνει αργότερα.

Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife, Cilia Flores, were transferred from the Metropolitan Detention Center in Brooklyn via helicopter and arrived in Manhattan shortly after 7:30 a.m. ET.⁠



Follow live coverage: https://t.co/q9hNks5HIg pic.twitter.com/HWZ3p2PYa4 — The Wall Street Journal (@WSJ) January 5, 2026

Ο δικηγόρος της Σίλια Φλόρες, Μαρκ Ντόνελι, είπε ότι η πελάτισσά του φέρει σοβαρά τραύματα, όπως μώλωπες στα πλευρά και ζήτησε να υποβληθεί σε ακτινογραφίες και να την δει γιατρός.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ άσκησαν δίωξη στον Μαδούρο, τη σύζυγό του και άλλα τέσσερα πρόσωπα, που δεν έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων είναι ο γιος του έκπτωτου προέδρου και ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντιοσντάντο Καμπέγιο, ένας από τους ισχυρότερους πολιτικούς της χώρας.

Ο Μαδούρο ήταν «επικεφαλής μιας διεφθαρμένης και παράνομης κυβέρνησης η οποία, επί δεκαετίες, χρησιμοποιούσε την κρατική εξουσία για να προστατεύει και να προωθεί παράνομες ενέργειες, κυρίως τη διακίνηση ναρκωτικών. Αυτή η διακίνηση πλούτισε και εδραίωσε την κυριαρχία της πολιτικής και στρατιωτικής ελίτ» της Βενεζουέλας, αναφέρεται στο κατηγορητήριο. Φέρεται ότι συμμάχησε με αντάρτικα κινήματα που η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει «τρομοκρατικά» καθώς και με καρτέλ ναρκωτικών «για να στείλει τόνους κοκαΐνης στις ΗΠΑ».

Σύμφωνα με τις αμερικανικές εισαγγελικές αρχές, ο Μαδούρο είχε εμπλακεί σε διακίνηση ναρκωτικών από την εποχή που εξελέγη βουλευτής το 2000, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Γονάτισε κατά τη μεταγωγή

Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει τη στιγμή της μεταγωγής του Μαδούρο. Ένοπλοι αστυνομικοί τον βάζουν με χειροπέδες μέσα σε ένα όχημα και τότε ένας αστυνομικός τον αναγκάζει να γονατίσει.

Το βίντεο έχει γίνει viral, με ορισμένους χρήστες να αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη κίνηση προβλέπεται στο πρωτόκολλο και πως έγινε για λόγους ασφαλείας, παρά για διαπόμπευση του Βενεζουελάνου που συνελήφθη.

MADURO ON HIS KNEES:



Venezuelan Leader Humiliated



They literally shoved Maduro into the van and forced him onto his knees.



If the Americans are already treating Maduro like this, what justice can there be? pic.twitter.com/znlq9f1LEv — Russian Market (@runews) January 5, 2026

«Επιθυμούμε ένα καλύτερο μέλλον για τη Βενεζουέλα»

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Μάικλ Γουόλτς, υπερασπίστηκε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας την πρόσφατη αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, χαρακτηρίζοντάς την «χειρουργική επιχείρηση επιβολής του νόμου», με τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων, κατά δύο καταζητούμενων από την αμερικανική δικαιοσύνη: του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες.

Όπως τόνισε, δεν επρόκειτο για πόλεμο ούτε για κατοχή χώρας, αλλά για εφαρμογή υφιστάμενων και πολυετών κατηγορητηρίων.

Ο κ. Γουόλτς περιέγραψε τον Μαδούρο ως «ναρκοτρομοκράτη φυγόδικο» και «παράνομο πρόεδρο», υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτει καμία διεθνή νομιμοποίηση, ιδίως μετά τις αμφισβητούμενες εκλογές του 2024, οι οποίες -όπως ανέφερε- κρίθηκαν από έκθεση ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ ως πλήρως ανεπαρκείς ως προς τη διαφάνεια και την ακεραιότητα.

Υπενθύμισε ότι περισσότερα από 50 κράτη, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών της Λατινικής Αμερικής, δεν αναγνώρισαν τη νομιμότητα της επανεκλογής του.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρέσβη στον ΟΗΕ, ο κ. Μαδούρο ηγείται του «καρτέλ ντε λος Σόλες», που έχει χαρακτηριστεί ξένη τρομοκρατική οργάνωση, και συνεργάζεται με εγκληματικά δίκτυα όπως η «Τρεν ντε Αράγουα», τα οποία – κατά την Ουάσινγκτον- διεξάγουν «ανορθόδοξο πόλεμο» κατά των ΗΠΑ μέσω των ναρκωτικών, της βίας και των παράνομων δραστηριοτήτων. Παρέπεμψε, επίσης, στην Παγκόσμια Έκθεση για τα Ναρκωτικά του ΟΗΕ για το 2025, η οποία καταγράφει τη Βενεζουέλα ως βασική οδό διακίνησης κοκαΐνης.

Ο Γουόλτς κατήγγειλε εκτεταμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώς Μαδούρο, σημειώνοντας ότι πάνω από οκτώ εκατομμύρια Βενεζουελάνοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν «ένα καλύτερο μέλλον για τη Βενεζουέλα», δηλώνοντας πως δεν θα αποποιηθούν το δικαίωμά τους να προστατεύουν τους πολίτες τους και να αντιμετωπίσουν την ναρκοτρομοκρατία στο δυτικό ημισφαίριο.