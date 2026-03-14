Απίθανη εξέλιξη με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν που δεν βλεπόταν στον Παναθηναϊκό, καθώς υπέγραψε 10ήμερο συμβόλαιο με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και είναι συμπαίκτης με τον Στεφ Κάρι και τους άλλους αστέρες της ομάδας.

Ο Τούρκος σέντερ δεν μπορούσε να προσφέρει στους «πράσινους», να κάνει τη διαφορά και όταν ανακοινώθηκε η λύση του συμβολαίου του ήταν πάρα πολλοί οι οπαδοί που… πανηγύρισαν. Και δεν είχαν άδικο, με βάση τις εμφανίσεις του σε αυτόν τον 1,5 χρόνο που ήταν στην Ελλάδα.

Κανείς, επομένως, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο Γιούρτσεβεν θα υπέγραφε στους Γουόριορς, έγινε όμως! Εξαργυρώνοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στη G-League, ο Τούρκος σέντερ έπεισε τους ανθρώπους της ομάδας του Γκόλντεν Στέιτ ότι αξίζει να του προσφέρουν 10ήμερο συμβόλαιο, με δεδομένα τα προβλήματα τραυματισμών που την ταλαιπωρούν.

Συμπαίκτης του Κάρι, επομένως, ο Γιούρτσεβεν, ο οποίος σε 50 αγώνες στη Euroleague με τον Παναθηναϊκό είχε κατά μέσο όρο 9,5 πόντους και 4,8 ριμπάουντ ενώ στη G-League είχε 23 πόντους, 13,3 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ σε τρία παιχνίδια.