Το όνομα ΕΛΑΣ που διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα του έχει προκαλέσει εντύπωση, καθώς δημιουργεί πολλούς συνειρμούς.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου που ορίστηκε εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, μίλησε στο Star και εξήγησε τη συγκεκριμένη επιλογή.

Η κ. Κουφονικολάκου χαρακτήρισε το όνομα του νέου κόμματος ως συνειδητή επιλογή με «πολλαπλούς συνειρμούς και πλούσιες νοηματοδοτήσεις», υποστηρίζοντας ότι δεν επελέγη ένα «εύπεπτο και ανώδυνο» όνομα, αλλά ένα όνομα που θα προκαλέσει δημόσιο διάλογο και συμμετοχή. Όπως ανέφερε, το κόμμα τοποθετείται ξεκάθαρα στον χώρο της Αριστεράς, δίνοντας έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα και την αλληλεγγύη, ενώ στόχος είναι η σύγκλιση δυνάμεων από τη σοσιαλδημοκρατία, τη ριζοσπαστική Αριστερά και την πολιτική οικολογία.

Επίσης, απαντώντας στο ερώτημα αν η νέα «συμπαράταξη» αφορά πολίτες ή κόμματα, η εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε ότι το εγχείρημα απευθύνεται πρωτίστως στους πολίτες του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, ανεξαρτήτως προηγούμενης κομματικής τοποθέτησης, καλώντας τους να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση της νέας πολιτικής πρότασης.

Σχετικά με την κριτική ότι πρόκειται ουσιαστικά για επανεμφάνιση του ίδιου πολιτικού σχήματος με διαφορετικό όνομα, η κ. Κουφονικολάκου απάντησε πως ο νέος φορέας «φέρνει την εμπειρία και τις πολιτικές κατακτήσεις του παρελθόντος», αλλά και ένα νέο όραμα απέναντι στις σημερινές κοινωνικές ανισότητες, τη διαφθορά και την κρίση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς.