Νέα δραματική τροπή παίρνει η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή μετά την επίσημη παραδοχή της Χαμάς για ένα βαρύ πλήγμα που δέχτηκε στο εσωτερικό της. Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, που αποτελούν τον επίσημο στρατιωτικό βραχίονα της οργάνωσης, επιβεβαίωσαν με ανακοίνωσή τους ότι ο ανώτατος διοικητής τους έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια μίας σφοδρής ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής.



Το φονικό χτύπημα από την πλευρά του Ισραήλ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, στοχεύοντας με απόλυτη ακρίβεια μια πυκνοκατοικημένη συνοικία στην Πόλη της Γάζας, όπου βρισκόταν το ηγετικό στέλεχος.



Η απώλεια αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας για την πορεία των επιχειρήσεων, ενώ αναμένεται να πυροδοτήσει έναν νέο, ανεξέλεγκτο κύκλο αίματος και αντιποίνων στην περιοχή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Μοχάμεντ Όντα – «ένας από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου 2023», όπως υπογράμμισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου – βρήκε τον θάνατο μαζί με τη σύζυγό του και δύο γιους του, σύμφωνα με ανακοίνωση της Χαμάς.