Τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες στην Αττική αλλά και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του φαινομένου της διασυνοριακής εγκληματικότητας, γνωστού ως «εγκληματικός τουρισμός», διακρίβωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, για την υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί τρεις άντρες και μια γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διαπράττουν διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα από δύο ή περισσότερους δράστες που έχουν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ, καθώς και πλαστογραφία.

Πρόκειται για 3 αλλοδαπούς, ηλικίας 40, 33 και 26 ετών, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, το οποίο βρίσκεται ήδη έγκλειστο σε Σωφρονιστικό Κατάστημα για περιπτώσεις διαρρήξεων σε πολυτελείς κατοικίες στα βόρεια και νότια προάστια της Αττικής, καθώς και για μία 23χρονη Ελληνίδα, η οποία φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στη δράση της οργάνωσης.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με διεθνείς αστυνομικές αρχές και, όπως προέκυψε, τα μέλη της οργάνωσης ταξίδευαν από χώρες του χώρου Σένγκεν στην Ελλάδα, ελαχιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό τις πιθανότητες να ελεγχθούν κατά την άφιξή τους. Ωστόσο, στην οργάνωση συμμετείχαν και άτομα τα οποία διέμεναν μόνιμα στην Ελλάδα και τα οποία καθοδηγούσαν τα μετακινούμενα μέλη παρέχοντάς τους τα μέσα για να πραγματοποιήσουν τον εγκληματικό τους σκοπό.

Τα μέλη της οργάνωσης σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ταξίδευαν και διέμεναν για μικρό χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025, διαπράττοντας διακεκριμένες κλοπές σε οικίες σε περιοχές της Αττικής, με σκοπό την παράνομη αποκόμιση εισοδήματος.

Κατά την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι δράστες χρησιμοποιούσαν νοικιασμένα οχήματα, πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, μάσκες και γάντια, ενώ διέμεναν σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης τα οποία ενοικιάζονταν σε στοιχεία τρίτων προσώπων. Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν εφαρμογές μεταφοράς, ενώ πριν από τις διαρρήξεις επιτηρούσαν τις κατοικίες-στόχους ώστε να διαπιστώσουν την απουσία των ενοίκων.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, τα μέλη της οργάνωσης έχοντας άριστες γνώσεις και τεχνογνωσία σχετικά με τη διάρρηξη οικιών, εισέρχονταν στις κατοικίες χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης και αφαιρούσαν κυρίως πολύτιμα ρολόγια και άλλα τιμαλφή, τα οποία στη συνέχεια διοχέτευαν σε κλεπταποδόχους.

Όπως διαπιστώθηκε από την ΕΛΑΣ, ο 40χρονος αποτέλεσε τον ιθύνοντα νου της οργάνωσης, που ήλεγχε τις ροές αλλοδαπών στην Ελλάδα, με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και την παράνομη απόκτηση εσόδων, δίνοντας τους κατευθυντήριες οδηγίες. Ειδικότερα, φρόντισε για την άφιξη του 33χρονου και του 26χρονου, καθώς και για την περαιτέρω υποστήριξή τους, όσο βρίσκονταν στην Ελλάδα, παρέχοντάς τους, με την βοήθεια της 23χρονης, τα απαραίτητα εργαλεία για τη διάπραξη της κλοπής.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της 23χρονης εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, διαβατήριο με τα στοιχεία του αρχηγικού μέλους, έγγραφα αποστολής χρημάτων, καθώς και επώνυμες γυναικείες τσάντες και κοσμήματα.

Μέχρι στιγμής έχει εξιχνιαστεί μία περίπτωση διακεκριμένης κλοπής με φυσικούς αυτουργούς τον 33χρονο και τον 26χρονο, που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 σε πολυτελή κατοικία στην Αττική, από την οποία αφαιρέθηκαν πολυτελή ρολόγια συνολικής αξίας που ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της δράσης της οργάνωσης.