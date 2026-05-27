Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε αυστηρά μέτρα για να αποτρέψουν την είσοδο κρουσμάτων Έμπολα στη χώρα, ενώ παράλληλα σχεδιάζουν τη δημιουργία κέντρου καραντίνας στην Κένυα, όπως γνωστοποίησε Αμερικανός αξιωματούχος, την ώρα που η επιδημία αιμορραγικού πυρετού εξαπλώνεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

«Δεν μπορούμε και δεν θα αφήσουμε ούτε ένα κρούσμα Έμπολα να εισέλθει στις ΗΠΑ», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον του υπουργικού συμβουλίου που συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Υπογράμμισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εργάζεται «ακατάπαυστα για να περιορίσει αυτή την κρίση στις χώρες όπου τώρα σοβεί, κυρίως στη ΛΔΚ», όπως και όσον αφορά την παρακολούθηση, προκειμένου «να διασφαλιστεί ότι κανένας που έχει προσβληθεί από Έμπολα δεν θα εισέλθει σε αυτήν τη χώρα και δεν θα μας προκαλέσει προβλήματα».

Καθώς η επιδημία εξαπλώνεται στη ΛΔΚ, οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξουν στην Κένυα ένα κέντρο καραντίνας για τα ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα, κυρίως Αμερικανούς, δήλωσε εκπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης που ζήτησε να μην κατονομαστεί, επιβεβαιώνοντας πληροφορία της Wall Street Journal.

Το κέντρο αυτό έχει σχεδιαστεί «για να επιτραπεί στους Αμερικανούς που θα πρέπει να φύγουν γρήγορα από τη ΛΔΚ και να μπουν σε καραντίνα, να έχουν περίθαλψη υψηλής ποιότητας, χωρίς να χρειαστεί να υποστούν τους κινδύνους που συνδέονται με ένα μεγάλο ταξίδι επιστροφής στις ΗΠΑ», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ένας Αμερικανός που προσβλήθηκε από τον ιό Έμπολα στη ΛΔΚ νοσηλεύτηκε σε ειδική μονάδα στο Βερολίνο, όπως και η σύζυγός του και τα τέσσερα παιδιά τους, που θεωρούνταν κρούσματα που εκτέθηκαν κατά την επαφή τους με ένα πρόσωπο που έχει μολυνθεί από τον Έμπολα.

«Ανταποκρίνεται καλά στη θεραπεία» και η κατάσταση της υγείας του έχει σταθεροποιηθεί, δήλωσε σήμερα το νοσοκομείο Σαριτέ.

Ο ασθενής, ένας γιατρός της αμερικανικής χριστιανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Serge, ο Πίτερ Στάφορντ, ο οποίος έφθασε την περασμένη εβδομάδα στη γερμανική πρωτεύουσα, είχε εκτεθεί στον ιό ενώ περιέθαλπε ασθενείς στο νοσοκομείο Νιανκουντέ στην ανατολική ΛΔΚ.

Οι αμερικανικές αρχές δήλωσαν ότι στο εξής ανακατευθύνουν όλους τους Αμερικανούς ταξιδιώτες που διέμειναν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Ουγκάντα ή το Νότιο Σουδάν τις τελευταίες 21 ημέρες προς τρία αεροδρόμια της χώρας για τεστ ανίχνευσης, στην Ουάσινγκτον, στην Ατλάντα και στο Χιούστον.



Αντίθετα, οι μόνιμοι κάτοικοι που διέμειναν ή διήλθαν από αυτές τις χώρες τις τελευταίες 21 ημέρες απαγορεύεται να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό για μια αρχική περίοδο 30 ημερών.

Περισσότερα από 1.000 ύποπτα κρούσματα, εκ των οποίων 223 θάνατοι, έχουν καταγραφεί έως τώρα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Ωστόσο, η πραγματική έκταση της επιδημίας δεν είναι ακόμη γνωστή και οι διεθνείς υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι τα τρέχοντα στοιχεία είναι πιθανόν υποεκτιμημένα.