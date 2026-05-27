Ο Στέφανος Κασσελάκης δήλωσε ότι πριν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει το νέο κόμμα ΕΛΑΣ, τον προσέγγισαν, με στόχο να γίνει αντιπρόεδρος, καθώς υπήρχε σχέδιο ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να μετατραπούν σε συνιστώσες του καινούργιου πολιτικού φορέα.

«Είχαν γίνει νύξεις στο γραφείο μου να φέρω τον ΣΥΡΙΖΑ ως συνιστώσα στον νέο αυτό φορέα και να είμαι αντιπρόεδρος. Είπα ξεκάθαρα “όχι, τι πράγματα είναι αυτά;”», είπε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στις «Αποκαλύψεις».

«Η ιδέα ήταν να υπάρχει νέος φορέας της Κεντροαριστεράς, συμβιβασμένος με τη διαπλοκή που θα πήγαινε το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ως συνιστώσες. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται ρε παιδιά», είπε χαρακτηριστικά.

«Αυτό ήταν το σχέδιο πριν τις ευρωεκλογές για μετά τις ευρωεκλογές», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Σχολιάζοντας το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, ο Στέφανος Κασσελάκης είπε ότι «αυτό το όνομα αποτελεί προσβολή στην ιστορία της Αριστεράς. Όταν υπάρχει μια ξεκάθαρη ιστορία -που εμένα με εμπνέει προσωπικά- του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ, δεν πας να το καπηλευτείς αυτό για το δικό σου rebranding».

«Νομίζω ότι είναι ένα ατόπημα και ότι επιδεικνύει πολλά για το πώς ίσως βλέπει το παρελθόν. Το βασικό είναι ότι αυτοί που επικαλέστηκαν το παρελθόν, καταλήγει ο κόσμος να πληρώνει στο παρόν. Ήρθε ο καιρός για νέα πρόσωπα και νέα γενιά πολιτικών», δήλωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.