Στον ιστορικό χώρο των Θερμοπυλών, βρέθηκε ο βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να δει από κοντά την πρόοδο των εργασιών που γίνονται για την ανάδειξη και αξιοποίηση του τόπου που είναι γνωστός για τη μάχη και τη θυσία του Βασιλιά Λεωνίδα.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Τον Χρήστο Σταϊκούρα συνόδευσαν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ενός μεγαλόπνοου σχεδίου, που επιτέλους το τελευταίο διάστημα παίρνει σάρκα και οστά αφήνοντας την αισιοδοξία ότι σύντομα θα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς προορισμούς, Ελλήνων και ξένων τουριστών στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, μαζί του ήταν ο αντιδήμαρχος Λαμιέων, Δημήτρης Κυρίτσης, τον οποίο ο Χρήστος Σταϊκούρας ευχαρίστησε και προσωπικά για την αγαστή συνεργασία με το Δήμο στο κομμάτι των υποδομών της Κοινότητας Θερμοπυλών, αλλά και της ήπιας ανάπλασης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου σε συνεργασία με τις «Αμφικτυονίες».

Μαζί τους ήταν και στελέχη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας-Ευρυτανίας και άνθρωποι του ανάδοχου του έργου.

Σε δηλώσεις του ο Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε:

«Πρώτον: Στον “αέρα” ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών των Θερμοπυλών.

Δημοσιεύθηκε, χθες, διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός για την αξιοποίηση του ακινήτου της Ιαματικής Πηγής Θερμοπυλών, έκτασης 128.483,65 τ.μ.

Είχαν προηγηθεί μακροχρόνιες προσπάθειες και συνεργασίες, προκειμένου να ολοκληρωθεί μια ιδιαίτερα απαιτητική και χρονοβόρα διαδικασία.

Ενδεικτικά, στο Υπουργείο Οικονομικών εγκρίναμε, τον Δεκέμβριο του 2021, τη μελέτη ΕΣΧΑΔΑ και ΣΜΠΕ (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων). Σήμερα, αν και 4,5 χρόνια μετά, εκκρεμεί πλέον μόνο η δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος σε ΦΕΚ.

Ως προς την αξιοποίηση του ακινήτου, θα πραγματοποιηθεί με την ταυτόχρονη σύναψη δύο συμβάσεων:

α) Της Σύμβασης Σύστασης και Μεταβίβασης Δικαιώματος Επιφανείας διάρκειας 99 ετών της περιοχής του ακινήτου, πάνω και κάτω από την ΠΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

β) Της Σύμβασης Μακροχρόνιας Μίσθωσης 99 ετών της περιοχής, εντός της οποίας βρίσκεται η Ιαματική Πηγή των Λουτρών Θερμοπυλών.

Για την περιοχή Α του ακινήτου έχει εκπονηθεί και εγκριθεί ΕΣΧΑΔΑ, που προβλέπει χρήσεις Τουρισμού και Αναψυχής, ενώ έχουν καθοριστεί ζώνες προστασίας της Ιαματικής Πηγής.

Στον Πλειοδότη θα παραχωρηθεί το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του ιαματικού πόρου της Πηγής.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε μία φάση, με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών την 30η Σεπτεμβρίου 2026.

Δεύτερον: Σε ισχύ η δέσμευση για οριστική παύση της Δομής φιλοξενίας.

Σε ισχύ παραμένει η δέσμευση της κυβέρνησης της οριστικής παύσης λειτουργίας της δομής φιλοξενίας των Θερμοπυλών, που υφίσταται από τον Μάρτιο του 2016.

Προγραμματίζεται, τις επόμενες ημέρες-εβδομάδες η επίσημη ανακοίνωση από το αρμόδιο υπουργείο, όπως επιβεβαίωσε σε επικοινωνία μας ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Θάνος Πλεύρης.

Τρίτον: Αξιοποιούνται νέοι πόροι για τις ανάγκες της ΔΚ Θερμοπυλών.

Ο Δήμος Λαμιέων αξιοποιεί τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ύψους 2,67 εκατ. ευρώ, για έργα βελτίωσης υποδομών στη Δημοτική Κοινότητα Θερμοπυλών, καθώς και στις γειτονικές Δημοτικές Κοινότητες (Ανθήλη, Δαμάστα, Ηράκλεια).

Τα σχεδιαζόμενα έργα αναμένεται να δημοπρατηθούν μέσα στο καλοκαίρι.

Τέταρτον: Προχωρά η υλοποίηση του έργου με αντικείμενο τις βελτιωτικές παρεμβάσεις ήπιας ανάπλασης και την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου των Θερμοπυλών, προϋπολογισμού 1,65 εκατ. ευρώ, χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με φορέα υλοποίησης τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Αμφικτυονίες».

Σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εξασφαλίστηκε επιπλέον χρηματοδότηση, ώστε να είναι εφικτή η ολοκλήρωση του έργου, το οποίο έχει μπει στην τελική ευθεία, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε.

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης τροποποίησης χάραξης μελετών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και το Υπουργείο Πολιτισμού.

Το έργο έχει υλοποιηθεί σε φυσικό αντικείμενο σε ποσοστό 75%.

Πέμπτον: Προχωρά από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας-Ευρυτανίας η αποκατάσταση και στερέωση του τείχους των Φωκέων, προϋπολογισμού 650.000 ευρώ, χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το έργο, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία σειράς από σκαλοπάτια μεγάλου μήκους, τα οποία καταλήγουν σε μονοπάτι που περνάει κατά μήκος του Τείχους, εργασίες για τη συντήρηση, καθαρισμό, στερέωση και φωτισμό του υφιστάμενου Τείχους.

Το έργο έχει υλοποιηθεί σε φυσικό αντικείμενο σε ποσοστό 70%.

Συνολικά, οι παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ, στις Θερμοπύλες, αποτυπώνουν μια ολοκληρωμένη και πολυεπίπεδη προσπάθεια αναβάθμισης της περιοχής, με έμφαση στην ιστορική της ταυτότητα, στην πολιτιστική της ανάδειξη, στις υποδομές και στις αναπτυξιακές της προοπτικές.

Η συλλογική προσπάθεια συνεχίζεται».