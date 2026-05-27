Δεν πέρασε και… επίσημα το αίτημα περί αναδιάρθρωσης της Stoiximan Superleague 1 ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, αφού δεν επετεύχθη η απαραίτητη πλειοψηφία κατά την ψηφοφορία στο ΔΣ της Τετάρτης.

Όπως αναμενόταν να συμβεί η αναδιάρθρωση δεν προχωρά. Στο ΔΣ της Τετάρτης και έπειτα από το αίτημα 5 ομάδων (που μέσα σε αυτές ήταν και ο ΠΑΟΚ) τέθηκε σε ψηφοφορία το εάν θα γίνει εισήγηση προς την ΕΠΟ ή όχι για 16 ομάδες. Τελικώς αυτό δεν πέρασε και δεν πρόκειται να υπάρξει αναδιάρθρωση.

Οι επτά που ψήφισαν υπέρ ήταν οι πέντε ομάδες που έστειλαν την επιστολή και ξεκίνησαν το όλο θέμα, δηλαδή η ΑΕΛ Novibet, ο Πανσερραϊκός, ο Παναιτωλικός, Αστέρας AKTOR και ΠΑΟΚ, καθώς και ο Λεβαδειακός και η ΕΠΟ.

Οι επτά ομάδες που καταψήφισαν την πρόταση ήταν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο ΟΦΗ, ο Βόλος, η Κηφισιά και ο Ατρόμητος. Το μοναδικό λευκό της διαδικασίας ανήκε στον Ολυμπιακό.

Οι αποφάσεις

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Σχετικά με το από 18/5/2026 αίτημα–πρόταση περί αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1, υποβληθέν εκ των ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, Αστέρας Aktor, Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός και ΠΑΟΚ, κατά την ψηφοφορία που διεξάχθηκε, το αίτημα-πρόταση δεν προκρίθηκε, (7 ψήφοι υπέρ, 7 ψήφοι κατά και μια λευκή ψήφος), καθώς δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη εκ του καταστατικού πλειοψηφία.

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε την τελική επικύρωση βαθμολογικών πινάκων Stoiximan Super League (ανδρών) Playoffs Group 1-4, Playoffs Group 5-8 και Playouts καθώς και των βαθμολογικών πινάκων Πρωταθλημάτων Υποδομών Super League Κ19, Κ17, Κ15. Επίσης ομόφωνα εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα Κυπέλλου Super League K19.

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εγγραφή των νέων μελών του Συνεταιρισμού, ήτοι των Π.Α.Ε. ΠΟΤ Ηρακλής και Π.Σ. Καλαμάτα, οι οποίες προβιβάστηκαν από τη Super League 2.

Ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε να αξιολογηθούν από τις ΠΑΕ-Μέλη οι παράμετροι της πρότασης της ΚΕΔ/ΕΠΟ, σχετικά με την εισαγωγή συστήματος “Goal Line Cameras”, για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους.