Σορός εντοπίστηκε από διασώστες που συμμετείχαν στις έρευνες για τον εντοπισμό ενός 17χρονου αγοριού, το οποίο αγνοούνταν ενώ κολυμπούσε σε ανοιχτά νερά στο Τσέσαϊρ της Αγγλίας.

Εξειδικευμένοι δύτες και πληρώματα ελικοπτέρων πραγματοποιούσαν έρευνες για τον έφηβο, ο οποίος είχε θεαθεί τελευταία φορά μέσα στο νερό στη λίμνη Πίκμιρ, κοντά στο Νόρθγουιτς. Η επίσημη αναγνώριση της σορού δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί, ωστόσο η αστυνομία του Τσέσαϊρ ανέφερε ότι πιστεύεται πως πρόκειται για τον αγνοούμενο 17χρονο.

Οι Αρχές διευκρίνισαν ότι ο θάνατος δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτος. Το περιστατικό αποτελεί το έβδομο γνωστό συμβάν και το έκτο που αφορά νεαρά άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία κατά τη διάρκεια του πρόσφατου κύματος καύσωνα, το οποίο έφερε θερμοκρασίες ρεκόρ για την εποχή.

Η Βρετανία βίωσε πέντε ημέρες ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών για την άνοιξη από την περασμένη Παρασκευή, ενώ η Τρίτη καταγράφηκε ως η πιο ζεστή ημέρα Μαΐου στην ιστορία της χώρας, καταρρίπτοντας το σχετικό ρεκόρ για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Το πρώτο περιστατικό που έγινε γνωστό αφορούσε τον 15χρονο Ντέκλαν Σόγιερ, η σορός του οποίου ανασύρθηκε αφού αντιμετώπισε δυσκολίες όταν μπήκε στη λίμνη Σουάνχολμ Λέικς στο Λίνκολν την Κυριακή. Ο πατέρας του, Καρλ Σόγιερ, απέτισε φόρο τιμής στον γιο του μέσω ανακοίνωσης της αστυνομίας, χαρακτηρίζοντάς τον ως «ένα αστείο και εξωστρεφές νεαρό αγόρι που αγαπούσε το ψάρεμα και το ποδόσφαιρο», ενώ κάλεσε γονείς, φίλους και συγγενείς να «ενημερώσουν τα παιδιά τους για τους κινδύνους που κρύβει το νερό».

Το απόγευμα της Δευτέρας, ένα 13χρονο αγόρι έχασε επίσης τη ζωή του αφού αντιμετώπισε δυσκολίες στο φράγμα Λίντμπίτερ, κοντά στο Χάλιφαξ του Δυτικού Γιορκσάιρ. Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Δυτικού Γιορκσάιρ δήλωσε ότι ο έφηβος ανασύρθηκε από το νερό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την ίδια ημέρα, ένας άνδρας περίπου 60 ετών υπέστη καρδιακή ανακοπή αφού μπήκε στη θάλασσα στην παραλία Τρέγκιρλς, στο Πάντστοου, προκειμένου να βοηθήσει δύο μέλη της οικογένειάς του που είχαν βρεθεί σε κίνδυνο, σύμφωνα με την Αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης. Τα δύο συγγενικά του πρόσωπα διασώθηκαν από πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο.

Το βράδυ της Δευτέρας, η σορός μιας έφηβης κοπέλας ανασύρθηκε από τα νερά στο πάρκο Κίνγκσμπερι Γουότερ Παρκ, στο Γουόρικσιρ. Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομία του Λανκασάιρ, ένα 12χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του την Τρίτη όταν αντιμετώπισε δυσκολίες ενώ κολυμπούσε με φίλους του στον ποταμό Ρίμπλ, στο Ρίμπτσεστερ.

Η αστυνομία έλαβε αναφορά λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι ότι το αγόρι είχε εισέλθει στο νερό, ενώ περίπου στις 7:50 το απόγευμα ανασύρθηκε από το ποτάμι σορός, η οποία πιστεύεται ότι ανήκει στο παιδί.

Στην κομητεία του Δουβλίνου στην Ιρλανδία, ακόμη ένας έφηβος έχασε τη ζωή του, ενώ κολυμπούσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όπως επιβεβαίωσαν οι αρμόδιες αρχές την Τρίτη.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ απηύθυνε έκκληση για πληροφορίες σχετικά με περιστατικό στο οποίο ένα 15χρονο κορίτσι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, αφού αντιμετώπισε δυσκολίες στη θάλασσα στην παραλία Φόρμπι τη Δευτέρα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στην παραλία περίπου στις 3:30 το απόγευμα, ενώ το κορίτσι μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Άλντερ Χέι. Ο επικεφαλής επιθεωρητής ντετέκτιβ Άλαν Νάταλ δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι η παραλία Φόρμπι ήταν εξαιρετικά γεμάτη την αργία της Δευτέρας και θα ήθελα να απευθύνω έκκληση σε οποιονδήποτε ήταν μάρτυρας του περιστατικού ή διαθέτει πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στις έρευνές μας να επικοινωνήσει άμεσα μαζί μας».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι αστυνομικοί πιστεύουν πως «το κορίτσι αντιμετώπισε δυσκολίες μέσα στο νερό και πολίτες έσπευσαν να τη βοηθήσουν».