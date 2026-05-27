Μετά τη διαδικασία της αφύπνισης που ξεκίνησε την Τρίτη 26 Μαΐου, περίπου πέντε ημέρες μετά την εισαγωγή του στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ με σοβαρά τραύματα, το 3χρονο κορίτσι από τα Χανιά, αποσωληνώθηκε και πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη.

Η κατάσταση της υγείας του παιδιού, που νοσηλεύεται με αιμάτωμα στον εγκέφαλο και τραύματα στο σώμα, χαρακτηρίζεται σταθερή.

Σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ, κ. Χαλκιαδάκη, η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα θετική, ενώ το παιδί εξακολουθεί να βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Στη φυλακή η 25χρονη μητέρα του

Θυμίζεται ότι η 25χρονη μητέρα του 3χρονου κοριτσιού καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών ετών χωρίς αναστολή από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων.

Η νεαρή γυναίκα οδηγήθηκε στο δικαστήριο κατηγορούμενη για ψευδή κατάθεση, ενώ εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο, δηλώνοντας πως θα εκπροσωπήσει μόνη της τον εαυτό της κατά τη διαδικασία.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, κρίσιμη θεωρήθηκε η κατάθεση του αστυνομικού που έλαβε την πρώτη κατάθεση από την 25χρονη. Όπως ανέφερε, οι Αρχές ενημερώθηκαν αρχικά από γιατρό του Νοσοκομείου Χανίων, ο οποίος παρέλαβε το 3χρονο παιδί βαριά τραυματισμένο. Σύμφωνα με την κατάθεση του αστυνομικού, η γιατρός τού επισήμανε ότι «το παιδάκι ήταν πολύ χτυπημένο» και ότι η μητέρα βρισκόταν στο νοσοκομείο.